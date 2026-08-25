Samsung porta a Gamescom 2026 il suo ecosistema gaming

Samsung si prepara a trasformare Gamescom 2026 in una vetrina dedicata all’intero ecosistema gaming dell’azienda. Dal 26 al 30 agosto, presso la Koelnmesse di Colonia, il brand mostrerà soluzioni pensate per PC, console e mobile, riunendo nello stesso spazio monitor, smartphone, TV, SSD e headset.

Lo spazio espositivo occupa 1.090 metri quadrati e sarà organizzato attorno al tema #PlaySamsung. L’obiettivo è permettere ai visitatori di provare direttamente prodotti e giochi differenti, passando dalle esperienze competitive su PC alle sessioni mobile e al cloud gaming. Il programma comprende anche attività legate alla K-culture, iniziative con influencer e le finali mondiali della #PlayGalaxy Cup di PUBG Mobile.

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Odyssey 2027 e le nuove esperienze su PC

Una delle principali attrazioni sarà la Odyssey Zone, dedicata ai monitor gaming e alle tecnologie complementari. Samsung presenterà una selezione che comprende Odyssey G8 (G80HS), indicato come il primo monitor gaming 6K al mondo, Odyssey OLED G8 (G80SH) con risoluzione 4K e refresh rate fino a 240 Hz e Odyssey 3D (G90XF), soluzione 3D senza occhiali.

I monitor potranno essere utilizzati con videogiochi come Call of Duty: Modern Warfare 4, Crimson Desert e Cyberpunk 2077. Quest’ultimo integra la tecnologia HDR10+ GAMING, mentre Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn potranno essere provati anche sull’Odyssey 3D. Accanto agli schermi troveranno spazio il 9100 Pro, SSD ad alte prestazioni destinato al gaming, e le JBL Quantum 950, cuffie pensate anche per scenari competitivi.

Il 27 agosto Samsung presenterà inoltre ufficialmente la nuova gamma di gaming monitor Odyssey 2027, annunciata come caratterizzata da tecnologie inedite nel settore. Nella stessa giornata arriveranno anche i nuovi SSD portatili dell’azienda.

Galaxy, Neural Frame Fusion e Gaming Hub

La Galaxy Zone sarà invece dedicata al gaming mobile. Tra i dispositivi presenti figurano Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy S26 Ultra, entrambi basati sul processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy.

A completare l’esperienza ci saranno Galaxy Buds4 Pro, dotati di una modalità gaming a bassa latenza, e i nuovi SSD portatili con interfacce di nuova generazione. Samsung porterà a Gamescom anche Neural Frame Fusion, tecnologia basata sull’intelligenza artificiale introdotta su Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Fold8. Il sistema genera pixel e frame in tempo reale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’elaborazione grafica e mantenere più a lungo prestazioni elevate.

I visitatori potranno testare i dispositivi con giochi come Genshin Impact, Asphalt Legends e Honor of Kings.

Un’altra area sarà dedicata al Samsung Gaming Hub, che permette di accedere al cloud gaming direttamente da TV e monitor compatibili, senza collegare una console o scaricare i giochi. Tra i prodotti presenti ci saranno il TV OLED Samsung S95H, Galaxy S26 Ultra e JBL Quantum 650. La T1 Zone nasce invece dalla collaborazione con il team esports T1. Qui sarà possibile provare attrezzature utilizzate dal professionista di League of Legends Faker, Sang-hyeok Lee.

Dalla K-culture alla #PlayGalaxy Cup

Samsung accompagnerà la tecnologia con un programma di attività ispirato ai PC cafè coreani, trasformando una parte dello stand in uno spazio dedicato anche alla cultura gaming della Corea. I visitatori potranno partecipare a missioni e sfide all’interno dell’area espositiva, accumulando punti da convertire in premi, inclusi snack coreani. Sono previste inoltre iniziative con influencer, presentazioni e attività legate ai prodotti. Particolare attenzione sarà dedicata allo Spatial Signage, attraverso il quale Samsung utilizzerà il nuovo display 3D senza occhiali per creare un’esperienza immersiva con i membri del team T1.

Il 27 e 28 agosto il palco Samsung ospiterà infine le finali mondiali della #PlayGalaxy Cup di PUBG Mobile. Le dieci squadre qualificate nelle selezioni globali si contenderanno il titolo, mentre il programma comprenderà anche una sfida con influencer del gaming, un’attività dedicata al racing, talk sugli SSD e iniziative con premi.