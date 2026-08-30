WindTre Fibra, attivazione gratis su Open Fiber fino a settembre

Chi sta valutando una nuova linea di casa trova da oggi, 24 Agosto 2026, un motivo in più per guardare a WindTre Fibra: nei negozi dell’operatore è tornata la promozione che azzera il costo di attivazione per chi attiva un’offerta Super Fibra su rete FTTH Open Fiber. Un dettaglio che pesa, perché quella voce da 1,99 euro al mese per 24 mesi, applicata dal 10 Dicembre 2025 a tutte le tecnologie, si somma al canone e finisce per gonfiare la bolletta più di quanto sembri a prima vista.

Il conto è presto fatto. Il costo di attivazione rateizzato non è un pagamento una tantum nascosto nelle pieghe del contratto, ma un addebito mensile che accompagna l’utente per due anni interi. Con la promo in corso quella cifra sparisce, e resta soltanto il canone dell’offerta scelta. Vale la pena ricordare anche cosa succede quando si cambia idea: in caso di recesso anticipato nei primi 24 mesi si paga il costo di disattivazione della linea, pari a 35 euro IVA inclusa, più le rate residue del modem in vendita abbinata per 48 mesi laddove previsto dall’offerta, e normalmente anche le rate che restano del costo di attivazione.

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Come funziona la promo sulla rete FTTH Open Fiber

L’iniziativa non è generalizzata, e questo è il punto da tenere a mente. Riguarda solo l’offerta Super Fibra in tecnologia FTTH su rete Open Fiber, con velocità fino a 2,5 Gbps, disponibile nelle cosiddette Aree A&B coperte dall’operatore wholesale, cioè le grandi aree urbane dove si trovano le principali città italiane. Fuori da quelle zone la promozione non si applica, quindi il primo passo resta sempre la verifica della copertura al proprio indirizzo.

C’è poi un aspetto tecnico che conviene conoscere prima di entrare in negozio. Per far sparire davvero l’addebito da 1,99 euro al mese, il rivenditore deve inserire in fase di attivazione il codice sconto “ZEROATT”. Senza quel passaggio la promo non scatta, e l’attivazione viene caricata a listino come di consueto. Un piccolo promemoria che può evitare fastidi successivi, soprattutto perché correggere un contratto già firmato è sempre più laborioso che impostarlo bene subito.

La finestra temporale è definita: l’azzeramento vale per tutte le nuove attivazioni fino al 30 Settembre 2026, salvo eventuali modifiche decise dall’operatore. Sono compresi anche i già clienti mobile che decidono di aggiungere la linea fissa, una platea non trascurabile visto quanto WindTre spinge sulle combinazioni fisso più mobile.

Anche Partite IVA e FWA 5G nel perimetro dell’offerta

L’iniziativa non si ferma al segmento consumer. Possono accedervi anche i nuovi clienti di rete fissa con Partita IVA, che quindi ottengono lo stesso trattamento sul costo di attivazione. Per professionisti e piccole attività che lavorano molto in cloud o gestiscono videochiamate a raffica, la banda fino a 2,5 Gbps in fibra fino a casa o in ufficio non è un dettaglio secondario.

Parallelamente resta attiva un’altra promozione, dedicata a chi non ha la fibra sotto casa. Dal 15 Giugno al 20 Settembre 2026, salvo cambiamenti, il costo di attivazione rateizzato per 24 mesi è azzerato anche in tecnologia FWA 5G, con tutte le versioni dell’offerta Super Internet Casa 5G. Qui la promo funziona sia online sia nei punti vendita fisici, e il codice da utilizzare cambia: i rivenditori devono inserire il coupon “FWAZERO”.