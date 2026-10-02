WindTre, offerte GO Digital aperte a Sky Mobile ed Enel Mobile

WindTre ha aggiornato in questi giorni il suo portafoglio di offerte operator attack della gamma GO Digital, e la novità riguarda due nomi arrivati da poco sul mercato. Sky Mobile ed Enel Mobile entrano infatti nell’elenco degli operatori di provenienza da cui è possibile passare per sottoscrivere alcune promozioni, tra cui GO 200 XS 5G Digital a 5,99 euro al mese.

Le offerte operator attack sono riservate a chi arriva da specifici gestori. Si trovano soprattutto in una pagina dedicata raggiungibile tramite campagne promozionali sul web, dove si indica l’operatore attuale dal menu a tendina e, in certi casi, anche la quantità di Giga desiderata per capire quale proposta è disponibile. Alcune compaiono pure nella home page del sito WindTre e nella sezione delle offerte mobile voce e internet.

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I due nuovi arrivati sono operatori virtuali freschissimi: Enel Mobile è entrato nel mercato il 16 settembre 2026, mentre Sky Mobile ha debuttato il 23 settembre 2026.

GO 200 XS 5G Digital e GO 250 M 5G Digital

Fino a poco fa GO 200 XS 5G Digital e GO 250 M 5G Digital erano attivabili soltanto da chi proveniva da Iliad, CoopVoce e PosteMobile. Adesso la portabilità del numero è possibile anche da Sky Mobile ed Enel Mobile. La prima include ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 200 Giga fino in 5G alla massima velocità disponibile, con addebito su credito residuo o Ricarica Automatica. Compare però solo nella pagina dedicata raggiungibile dalle campagne online.

Nella home page viene invece proposta GO 250 M 5G Digital a 7,99 euro al mese, che offre gli stessi minuti illimitati e gli stessi 50 SMS ma sale a 250 Giga fino in 5G. Entrambe esistono anche in versione Easy Pay, con contenuti e prezzo mensile identici.

Le offerte GO Unlimited e GO 250 S Digital

I due nuovi MVNO sono stati aggiunti anche alla lista degli operatori virtuali validi per le GO Unlimited, entrambe a 9,99 euro al mese. GO Unlimited 200 Digital AutoPay comprende minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga Full Speed in 5G con Ricarica Automatica. GO Unlimited 100 Digital ha gli stessi contenuti con 100 Giga e addebito su credito residuo. In tutte e due, esauriti i Giga a piena velocità, si continua a navigare senza limiti a 10 Mbps. Per la versione AutoPay c’è anche la variante Easy Pay allo stesso prezzo.

Per accedere a queste GO Unlimited serve la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e da una lunga serie di altri virtuali come Tiscali, Spusu, Lyca Mobile, Digi Mobil e Optima Mobile, oltre ovviamente a Sky Mobile ed Enel Mobile.

Discorso diverso per GO 250 S Digital a 6,99 euro al mese, pensata per chi arriva da Tiscali, Spusu, Lyca Mobile e altri virtuali. Qui è stato aggiunto soltanto Enel Mobile, mentre Sky Mobile per ora non risulta nell’elenco. Ogni mese include minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga fino in 5G, anche in versione Easy Pay. Chi proviene da TIM, Kena, Vodafone e ho. Mobile trova invece ancora GO 200 XXL 5G AutoPay con 200 Giga e GO 100 XXL 5G con 100 Giga, tutte e due a 10,99 euro al mese, con la prima disponibile anche in variante Easy Pay.

Attivazione, SIM e pagamenti

Con tutte queste proposte non si pagano costi di attivazione né la nuova SIM o eSIM. Nelle versioni con credito residuo o Ricarica Automatica la spesa iniziale corrisponde al solo primo mese anticipato, mentre con Easy Pay non c’è alcun esborso iniziale. Per scegliere Easy Pay va selezionato il pagamento con Carta di Credito o IBAN, la Ricarica Automatica passa da PayPal e l’addebito su credito residuo corrisponde alla voce Ricarica manuale.

Per attivare la scheda ricevuta a domicilio, oltre alla video identificazione, WindTre accetta anche SPID e CIE. Così i tempi si accorciano, perché non bisogna aspettare la verifica del video da parte di un operatore: dopo l’accesso con le proprie credenziali la SIM risulta attiva subito o nel giro di poche ore.

Acquistando online in questo periodo, in alcuni casi arriva anche una seconda SIM in omaggio grazie all’iniziativa WindTre Sorpresa. Per chi invece preferisce un nuovo numero ci sono Promo 5G Online e Promo 5G EP Online a 7,99 euro al mese, oltre a Blue Unlimited 5G Online a 10,99 euro al mese, disponibile fino al 15 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid