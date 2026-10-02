Huawei FreeBuds Neo, l’ANC adattiva che ci piace: ecco come funziona

Le nuove Huawei FreeBuds Neo sono fatte per portare qualità costruttiva, nel suono e anche nel comfort. Ciò su cui puntano molto però è sicuramente la cancellazione attiva del rumore, con una soluzione progettata per modificare automaticamente il proprio intervento in base a ciò che accade intorno a chi le indossa. Huawei dunque non vuole applicare sempre lo stesso livello di ANC, ma trovare un equilibrio tra isolamento e comfort mentre cambia l’ambiente circostante. Noi, di tutte queste cose, ce ne siamo accorti in prima persona grazie ai test che abbiamo condotto, culminati in una recensione completa.

Alla base del sistema troviamo un’architettura di cancellazione del rumore a doppio canale, affiancata dal chip audio Huawei di terza generazione e da algoritmi adattivi. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, gli auricolari riescono a raccogliere informazioni sul rumore ambientale fino a 400.000 volte al secondo, mentre la latenza minima nell’elaborazione può scendere a 8 microsecondi.

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L’ANC delle Huawei FreeBuds Neo cambia automaticamente

Credits: TecnoAndroid

Questa velocità di analisi permette alle FreeBuds Neo di intervenire rapidamente quando cambiano le condizioni esterne. Passando, ad esempio, da un luogo tranquillo a uno più rumoroso, il sistema può modificare automaticamente la cancellazione senza richiedere continui interventi manuali.

L’ANC dinamico può infatti selezionare il livello più adatto tra le modalità Confortevole, Generale e Ultra. Quest’ultima è pensata per gli ambienti particolarmente rumorosi, come una metropolitana.

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Huawei ha lavorato anche sulla parte acustica interna. Un condotto a forma di C e una presa d’aria collaborano per limitare maggiormente rumori ambientali e vento. La cancellazione raggiunge una profondità media dichiarata fino a 30 dB nell’intervallo compreso tra 50 Hz e 20 kHz. Si tratta di un valore ottenuto nei test di laboratorio Huawei secondo lo standard IEC 60268-24: il risultato effettivo può cambiare in base all’ambiente, alla vestibilità e alle caratteristiche dell’orecchio.

Cancellazione del rumore anche durante le chiamate

Il lavoro sull’isolamento riguarda anche le telefonate. Le FreeBuds Neo utilizzano tre microfoni e un sensore a conduzione ossea per distinguere la voce dai rumori circostanti. Huawei dichiara un funzionamento pensato per mantenere comprensibile la voce anche con rumori ambientali fino a 95 dB o vento fino a 9 m/s. Anche alla presenza della nostra scopa elettriche le FreeBuds Neo non si sono lasciate intimidire: sono riuscite a cancellare il rumore perfettamente in chiamata.

L’ANC può inoltre rimanere attivo utilizzando un solo auricolare, mentre tramite la modalità Awareness è possibile ottenere l’effetto opposto e ascoltare più facilmente ciò che accade intorno.

Fonte: TecnoAndroid