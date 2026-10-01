SteelSeries Rival Pro e Sensei Pro: wireless UWB a 8.000 Hz

SteelSeries rinnova due delle sue famiglie di mouse più conosciute e presenta i nuovi Rival Pro e Sensei Pro, una generazione che punta tutto su una connessione wireless capace di reggere un polling rate di 8.000 Hz senza passare dalla solita banda a 2,4 GHz, ormai piuttosto affollata. La gamma comprende quattro modelli: Rival Pro, Rival Pro Mini, Sensei Pro e Sensei Pro Mini.

Il cuore della novità è la tecnologia Ultra Wideband (UWB), pensata per garantire un collegamento più stabile durante le partite competitive. Secondo l’azienda sfrutta lo spettro compreso tra 6,4 e 9,056 GHz e offre una larghezza di banda fino a 20 volte superiore rispetto alle soluzioni wireless tradizionali. Tradotto in termini pratici, il mouse può comunicare la propria posizione fino a 8.000 volte al secondo mantenendo il segnale pulito.

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Sensore da 42K, switch ottici e doppia batteria

Sotto la scocca lavora il sensore ottico TrueMove 42K Pro, una versione personalizzata del PixArt PAW3955 con tecnologia SuperSync che arriva a 42.000 DPI nativi. C’è anche una modalità Max Performance che tiene il sensore a 8K con un’acquisizione fino a 20.000 frame al secondo, mentre le specifiche dichiarate parlano di 800 IPS e 70 G. In wireless è previsto persino un overpolling a 9.000 Hz, con un tempo di risposta di 0,125 millisecondi.

I clic passano attraverso switch ottici garantiti per 100 milioni di pressioni e la latenza scende a 0,35 millisecondi. Sul fronte del peso i modelli standard si fermano a 53 grammi nella colorazione nera e 54 in quella bianca, mentre le versioni Mini scendono a 49 e 50 grammi. Tutti hanno sei pulsanti, piedini in 100% PTFE e memoria per salvare cinque profili direttamente sul dispositivo.

Una delle trovate più interessanti è l’Infinite Power System, basato su due batterie agli ioni di litio da 310 mAh sostituibili al volo. Mentre una alimenta il mouse l’altra si ricarica, così la sessione non si interrompe mai. Ogni batteria dura fino a 16 ore a 8.000 Hz e fino a 60 ore a 1.000 Hz, per un totale di 32 e 120 ore considerando entrambe. Per ricaricarne una servono circa tre ore. La connettività comprende la base di ricarica wireless e un dongle USB C opzionale.

Software GG, formati, prezzi e disponibilità

L’hardware arriva insieme a una nuova versione del software GG, che apre la strada a parecchie regolazioni. Si può intervenire sulla distanza di sollevamento, regolabile da 0,7 a 1,7 mm a passi di 0,1 mm, oltre che sul controllo della rotazione e sulla protezione dai movimenti involontari della rotella. Non mancano Sensitivity Finder, Sensitivity Converter e un sistema 3D dedicato all’allenamento della mira.

Le differenze tra i quattro modelli riguardano soltanto forma, dimensioni e peso. Rival Pro ha un profilo ergonomico e misura 125,7 × 68,2 × 42,2 mm, mentre Rival Pro Mini ne è la variante compatta da 120,7 × 65,4 × 40,5 mm. Sensei Pro adotta invece una forma simmetrica da 125,6 × 66,5 × 38,6 mm e la sua versione Mini si ferma a 118 × 62,5 × 35,2 mm. La compatibilità copre Windows 10 e successivi, PlayStation 4 e 5 e Xbox Series S e X.

Tutti e quattro i mouse saranno proposti in nero o in bianco. I preordini sono aperti da oggi, martedì 29 settembre 2026, e l’arrivo nei negozi è fissato per il 13 ottobre. In Europa il prezzo di Rival Pro, Rival Pro Mini, Sensei Pro e Sensei Pro Mini è di 199,99 euro, mentre il Wireless Travel Dongle venduto separatamente costerà 24,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid