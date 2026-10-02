Google Antigravity sbarca sul Play Store in vista dei Googlebook

Con l’arrivo di Google Antigravity sul Play Store, Google lascia intuire con una certa chiarezza quale ruolo intende assegnare ai nuovi Googlebook. L’idea di fondo è semplice da raccontare ma piuttosto ambiziosa nei fatti, perché punta a rendere possibile la programmazione di un’applicazione senza dover per forza stare seduti davanti a un PC tradizionale. Una caratteristica che potrebbe diventare tra le più interessanti dell’intera proposta e che, a giudicare dalle scelte fatte finora, non viene affatto trattata come un elemento secondario.

Non è un caso che per attirare l’attenzione proprio su questo aspetto sia stato scelto un volto noto come quello dell’attore Henry Cavill. Puntare su un nome così riconoscibile racconta bene quanto peso venga dato alla funzione, che evidentemente non è pensata come un dettaglio riservato a pochi addetti ai lavori. Al contrario diventa uno dei pilastri su cui costruire la comunicazione dei nuovi portatili, con l’obiettivo di far arrivare il messaggio anche a chi di solito non si interessa di strumenti per sviluppatori.

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Googlebook pensati come vere macchine di sviluppo

La strada scelta è quella di trasformare i Googlebook in vere e proprie macchine di sviluppo. Per riuscirci Google fa leva su due elementi ben precisi. Da una parte c’è Linux, che fornisce l’ambiente su cui lavorare, dall’altra ci sono soprattutto gli agenti AI, che rappresentano il vero motore dell’intero progetto e il punto su cui si concentra la maggior parte delle attenzioni.

È esattamente in questo scenario che si inserisce Antigravity. La comparsa dell’app nel negozio digitale di Google arriva infatti in vista del lancio dei Googlebook, una tempistica che difficilmente può essere letta come una coincidenza. Lo strumento si muove nella stessa direzione dei nuovi dispositivi e lascia pensare che sarà parte integrante dell’esperienza pensata per questi computer, soprattutto per chi vorrà usarli per scrivere codice e costruire applicazioni.

Cos’è Google Antigravity e cosa cambia per chi programma

Antigravity è la piattaforma di sviluppo di Google definita “agent first”, ovvero costruita mettendo gli agenti al primo posto anziché trattarli come un semplice accessorio. Il progetto ha raggiunto la versione 2.0 durante l’I/O 2026 ed è stato concepito per coordinare agenti AI capaci di lavorare in autonomia e in background, senza richiedere un intervento continuo da parte di chi li utilizza.

La vera differenza rispetto agli strumenti più diffusi sta nel modo in cui viene distribuito il lavoro. Nella pratica gli agenti non si limitano a proporre qualche riga di codice mentre lo sviluppatore scrive, come accade con molti assistenti tradizionali. Possono invece ricevere incarichi più articolati e complessi, portarli avanti da soli e consegnare il risultato una volta terminato il compito. Un approccio che cambia parecchio le carte in tavola, perché sposta l’attenzione dalla scrittura materiale del codice alla gestione delle attività affidate all’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid