Google Messaggi prepara le videochiamate RCS avviate dalla chat

Su Google Messaggi potrebbe presto arrivare la possibilità di avviare una videochiamata direttamente da una chat, senza dover aprire altre applicazioni. Nel codice dell’app predefinita per SMS, MMS e conversazioni RCS sugli smartphone della serie Pixel e sui dispositivi Android dei produttori che non adottano una soluzione proprietaria sono infatti emersi nuovi indizi su una funzione nativa di videochiamata basata sul protocollo RCS. Si tratta di una novità di peso per chi usa quotidianamente l’applicazione di messaggistica di Big G.

Il lavoro procede ancora lontano dai riflettori ma la direzione appare piuttosto chiara. Google sta sfruttando una delle potenzialità offerte dalla versione 4.0 dello standard Universal Profile, quella che rende possibile passare da uno scambio di messaggi a una chiamata video vera e propria. Ecco i dettagli di quanto scoperto finora.

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Il ruolo di Universal Profile 4.0 nelle nuove videochiamate

Tutto parte dall’analisi della versione 20260924 beta di Google Messaggi. Scavando tra le righe di codice è emerso che il team di sviluppo sta lavorando con decisione per integrare il supporto alle chiamate video attraverso il protocollo RCS, lo standard che da tempo ha preso il posto dei vecchi SMS su gran parte dei telefoni Android.

Il merito è in buona parte di Universal Profile 4.0, annunciato lo scorso marzo. Questa versione ha introdotto le Messaging Initiated Video Calls (MIVC), una funzione pensata per trasformare qualsiasi conversazione testuale in una videochiamata in tempo reale. In pratica basterebbe trovarsi dentro una chat con un contatto per avviare il collegamento video con pochi tocchi.

Proprio grazie a questo aggiornamento dello standard Google ha potuto mettere mano alla funzionalità e i primi segnali erano comparsi già a maggio. Da allora non si sono visti progressi particolarmente eclatanti. Per capire a che punto sia lo sviluppo bisogna ancora affidarsi alle stringhe di codice nascoste nell’app, senza nulla di visibile per gli utenti.

Cosa rivelano le stringhe di codice di Google Messaggi

Un primo gruppo di stringhe sembra riferirsi alle schermate di conferma che compariranno prima di avviare una videochiamata. Ci sono pulsanti come “Chiama” e “Annulla” e una finestra di dialogo con la domanda “Chiamare?” accompagnata dalla dicitura “Chiamare nome contatto?”. Elementi semplici che però lasciano intuire come Google stia pensando anche all’esperienza d’uso e non soltanto alla parte tecnica.

La stessa beta contiene poi alcuni riferimenti ai controlli interni che verranno aggiunti all’applicazione. Al momento non sembra esistere una vera interfaccia collegata alla funzione e questo fa pensare che servirà ancora un po’ di tempo prima che tutto sia pronto per la distribuzione. Le prossime versioni dell’app potrebbero comunque offrire nuovi indizi. Una volta implementata la novità permetterà a Google Messaggi di svincolarsi da Google Meet, oggi il punto di riferimento per le chiamate video all’interno dell’ecosistema.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per installare o aggiornare Google Messaggi su uno smartphone Android basta aprire il Google Play Store, cercare l’applicazione e toccare “Installa” se non è ancora presente sul dispositivo oppure “Aggiorna” nel caso in cui sia disponibile una nuova versione.

Chi vuole provare in anteprima le funzioni in arrivo può iscriversi al Programma Beta dell’app. Qualora il programma risultasse al completo resta comunque la possibilità di procedere con l’installazione manuale dei file APK delle versioni di prova.

Fonte: TecnoAndroid