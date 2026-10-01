Omoda X, il crossover sportivo-fuoristrada debutta il 20 ottobre

Si chiamerà Omoda X il nuovo crossover sportivo con cui il gruppo Omoda & Jaecoo si prepara ad aprire un capitolo importante della propria strategia globale. La presentazione in anteprima mondiale è fissata per il 20 ottobre 2026 e avverrà nel corso di una serata esclusiva battezzata Omoda X Night, inserita all’interno dell’International User Summit in programma a Whuh dal 18 al 24 ottobre. Il costruttore ha già lasciato intendere quale sarà la direzione: un modello che fa evolvere il linguaggio stilistico attuale e prova a fondere in un’unica carrozzeria le proporzioni di un’auto sportiva con quelle tipiche di un fuoristrada.

Non si tratta quindi di un semplice ritocco alla gamma. La nuova Omoda X nasce con l’idea di tenere insieme due anime che di solito viaggiano su strade separate, quella più dinamica e quella più robusta, legata all’avventura. Per il momento la Casa ha diffuso soltanto un teaser e alcune indicazioni sul design, ma bastano già a capire che tipo di vettura sarà e a chi intende rivolgersi.

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Lo stile Mecha e la filosofia Crossvolution

Sul piano estetico la carrozzeria della nuova arrivata punterà su linee geometriche molto nette, pensate per regalare all’auto una silhouette decisa e piuttosto imponente. L’impostazione rialzata e il modo in cui sono sviluppati i volumi richiamano in maniera esplicita il mondo del fuoristrada. Il disegno esterno riprende e porta ancora più avanti l’estetica di ispirazione Mecha, che rappresenta la vera cifra stilistica dell’intera famiglia Omoda e che su questo modello sembra trovare un’interpretazione particolarmente spinta.

Accanto al debutto del crossover prende il via anche la campagna Crossvolution, il termine scelto dal marchio per raccontare la propria idea di evoluzione di questa categoria di vetture. Secondo quanto spiegato da Omoda & Jaecoo, il crossover non va più considerato come un semplice punto d’incontro tra tipologie di carrozzeria differenti. Diventa piuttosto un concetto aperto, disponibile a contaminazioni più ampie sia sul fronte dello stile sia su quello della funzionalità. Il pubblico di riferimento è composto soprattutto da giovani adulti, gli stessi a cui si rivolge la campagna “Own My Edge” con i suoi valori.

Come si presenta oggi la gamma Omoda in Italia

L’arrivo di Omoda X si inserisce in un percorso di rafforzamento costante della presenza sui mercati europei e in particolare su quello italiano, dove il brand opera ufficialmente da luglio 2024. Da allora l’offerta si è allargata passo dopo passo, coprendo segmenti diversi e affiancando alle motorizzazioni tradizionali soluzioni elettrificate di vario tipo.

Il modello di riferimento resta Omoda 5, proposta con motore a benzina, in versione full hybrid e anche in variante completamente elettrica. Una scelta ampia, che permette di rivolgersi a clienti con esigenze molto diverse tra loro. Salendo di taglia si trovano i SUV Omoda 7 e Omoda 9, entrambi equipaggiati con la tecnologia Super Hybrid che caratterizza le versioni ibride più evolute del marchio.

A completare il quadro c’è la nuova Omoda 4, un crossover compatto del segmento B che ha fatto il suo esordio allo scorso Salone Auto Torino e che rappresenta la porta d’ingresso nella gamma. Con la presentazione di Omoda X prevista a Whuh il 20 ottobre, la famiglia si prepara ad accogliere un modello che unisce le proporzioni di una sportiva all’impostazione rialzata di un fuoristrada.

Fonte: TecnoAndroid