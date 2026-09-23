WindTre GO 250: 250 Giga e minuti illimitati da 4,99 euro

Chi ha lasciato WindTre negli ultimi tempi potrebbe ritrovarsi con un SMS in tasca che propone 250 Giga e minuti illimitati a partire da 4,99 euro al mese, cifra che cambia a seconda del destinatario. Le campagne winback dell’operatore, ormai una costante, girano da tempo con le classiche taglie XXS, XS, S, M, L e XL, ma in questo periodo il ventaglio si è allargato ancora.

Dal 17 Settembre 2026, infatti, ad alcuni ex clienti selezionati viene proposta GO 250 X 5G a 5,49 euro al mese, offerta che abbandona le sigle delle taglie per limitarsi alla sola lettera X. Accanto a questa, però, circolano anche GO 250 XXS 5G a 4,99 euro al mese e GO 250 XS 5G a 5,99 euro al mese. Stessi contenuti, prezzo diverso.

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Chi riceve l’SMS e cosa dice il messaggio

Le proposte arrivano soltanto a chi in passato è stato cliente WindTre, compresi gli ex utenti dei brand Wind e 3 Italia, e ha lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. Il testo è sempre lo stesso, cambia solo la cifra. Per la versione più economica il messaggio recita: “Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 28/09”. Le varianti da 5,49 e 5,99 euro riportano invece come termine il 27 Settembre 2026, con link dedicati diversi.

Per attivare bisogna passare da un punto vendita autorizzato entro la data di scadenza indicata, che è personalizzata. In alternativa il link nell’SMS porta a una pagina dove completare l’acquisto online con spedizione a casa, inserendo il numero su cui è arrivato il messaggio. L’attivazione va fatta proprio su quella numerazione, con portabilità contestuale su una nuova SIM ricaricabile.

Nel dettaglio, tutte e tre le offerte includono ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 250 Giga di traffico dati fino in 5G. In alcuni casi girano anche versioni con 50 SMS, con lo stesso nome e allo stesso prezzo. Per chi non riceve alcun SMS restano comunque disponibili le offerte WindTre GO online e in negozio, attivabili solo con portabilità da determinati operatori.

Attivazione gratuita oppure Easy Pay

Di norma queste campagne propongono l’addebito su credito residuo, con SIM o eSIM e contributo di attivazione entrambi azzerati, senza vincoli. Esiste però anche la modalità Easy Pay, con pagamento automatico, agli stessi identici prezzi mensili. In quel caso il costo di attivazione ammonta a 49,99 euro, pagabili in una sola volta oppure in 24 rate da 2,08 euro.

Scegliendo la rateizzazione, e mantenendo l’offerta attiva per 24 mesi, viene applicato uno sconto mensile pari alla rata stessa. Di fatto l’attivazione non si paga. In caso di recesso anticipato, però, le rate residue relative ai mesi mancanti vengono comunque addebitate, e dal 2 Aprile 2025 si aggiunge un costo di disattivazione di 10 euro.

Il pagamento automatico può essere agganciato a carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash, Genius Card e DbContocarta. Con l’addebito su credito residuo, invece, se il credito non basta scatta la ricarica in ritardo, che rende disponibile il traffico per un giorno a 0,99 euro e per altri quattro giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Chi ha attivo il servizio di Autoricarica non paga questi importi.

Copertura, soglie e costi extra

La rete 5G WindTre copre attualmente il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. I documenti contrattuali indicano una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata al 5G parla di 1,6 Gbps. Sul 3G, dal 7 Giugno 2024 è iniziato lo spegnimento della frequenza 2100 MHz, riaccesa in 4G, con la banda 900 MHz destinata a essere dismessa in seguito.

Superati gli SMS inclusi si pagano 29 centesimi a messaggio, mentre esauriti i Giga scatta l’addebito di 0,99 euro per 1 Giga giornaliero, con navigazione bloccata fino al giorno dopo se consumato prima delle 23:59. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati vale il plafond previsto dalla normativa, con extrasoglia a 0,1342 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026. Sulle nuove SIM è incluso il piano New Basic, da 4 euro al mese, non addebitato finché resta attiva un’offerta, insieme ai servizi Ti ho cercato e Segreteria Telefonica.

Fonte: TecnoAndroid