TCL #vediamocichiaro: cosa cambia davvero nei TV Mini LED

La dicitura Mini LED da sola non racconta tutto quello che serve sapere quando si sceglie un televisore. A fare la differenza possono essere infatti la struttura della retroilluminazione, il numero e la disposizione dei LED, il pannello e il modo in cui il sistema gestisce la luce. È proprio su questi aspetti che TCL concentra la nuova campagna #vediamocichiaro.

Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare i consumatori a comprendere meglio le caratteristiche della tecnologia Mini LED e a confrontare più consapevolmente i televisori disponibili sul mercato. Il punto di partenza è l’aumento dell’interesse verso gli schermi di grandi dimensioni: secondo un’analisi IFA e NIQ, nel primo semestre del 2025 i ricavi dei televisori oltre i 70 pollici sono cresciuti del 14%.

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Con superfici più ampie diventano infatti maggiormente visibili differenze legate a contrasto, luminosità e gestione della luce, soprattutto durante la visione di scene scure, eventi sportivi, videogiochi e film caratterizzati da forti contrasti.

TCL mostra cosa c’è dentro un TV Mini LED

La campagna utilizzerà una serie di video per mettere a confronto tecnologie e modelli differenti, cercando di rendere visibili aspetti che normalmente rimangono nascosti all’interno del televisore.

TCL analizzerà direttamente la struttura dei dispositivi, mostrando la disposizione dei LED, il funzionamento della retroilluminazione e le differenze progettuali tra le varie soluzioni. L’obiettivo è spiegare concretamente perché la semplice presenza della tecnologia Mini LED non significa necessariamente ottenere la stessa esperienza visiva su tutti i televisori. Il primo contenuto della serie è già disponibile sul canale YouTube di TCL e mostra come numero, disposizione e gestione dei Mini LED possano incidere sulla resa finale dell’immagine.

LED più piccoli per un controllo più preciso della luce

Il principio alla base della tecnologia è legato all’utilizzo di LED di dimensioni inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali. Questo permette di controllare la luce attraverso sezioni più piccole dell’immagine, con l’obiettivo di migliorare la resa delle scene scure e aumentare il contrasto.

La tecnologia, però, non rappresenta l’unico elemento da considerare. Secondo TCL, un televisore Mini LED realmente performante dipende dall’interazione tra retroilluminazione, pannello ed elaborazione dell’immagine. Una progettazione più evoluta di questi elementi può contribuire a ottenere maggiore precisione e realismo, mentre sui grandi schermi una gestione accurata della luce e dei colori diventa particolarmente importante per mantenere dettagli e tonalità naturali nelle immagini più complesse.

Dalla tecnologia ai modelli TCL

TCL investe nello sviluppo della tecnologia Mini LED dal 2018 e oggi propone diverse soluzioni destinate a fasce di prodotto ed esigenze differenti.

La tecnologia SQD-Mini LED è presente sulle serie X11L, C8L, C7L e Q7D Pro, mentre l’offerta comprende anche modelli QD-Mini LED come P8L, C6K Pro e A400U. La configurazione cambia a seconda del modello, così come il livello prestazionale e la destinazione d’uso.

La gamma è quindi progettata per coprire scenari che vanno dall’home cinema all’intrattenimento familiare su grande schermo, passando per sport e videogiochi, con differenti combinazioni di luminosità, contrasto, resa cromatica e fluidità.

Una campagna distribuita tra social e sito TCL

#vediamocichiaro sarà diffusa attraverso i canali social di TCL, tra cui Meta, TikTok e YouTube, oltre al sito ufficiale dell’azienda e ad attività trade dedicate sui social.

La campagna coinvolgerà alcuni dei modelli più rappresentativi delle gamme SQD-Mini LED e Mini LED. Secondo TCL, l’obiettivo è fornire strumenti per comprendere meglio ciò che si trova dietro le specifiche tecniche e valutare le caratteristiche dei diversi televisori in relazione alle proprie esigenze. La strategia si inserisce nella crescita della tecnologia Mini LED del marchio: secondo i dati Omdia relativi al 2025, TCL è stata prima a livello mondiale per spedizioni di TV Mini LED con 3,954 milioni di unità, pari al 31,1% delle spedizioni globali. Nello stesso periodo, le spedizioni Mini LED dell’azienda sono cresciute del 118% su base annua.

Fonte: TecnoAndroid