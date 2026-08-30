Intel Xeon 7: 256 core e 22 chiplet in arrivo nel 2027

Intel ha messo sul tavolo le prime cifre di Xeon 7, la generazione di processori per server pensata per il calcolo ad alte prestazioni che arriverà nel 2027, e i numeri raccontano parecchio della direzione presa dall’azienda. Si parla di un chip capace di arrivare fino a 256 core, costruito assemblando ben 22 chiplet, di cui 16 realizzati con il processo produttivo 18A-P, il più avanzato nel catalogo di Intel. Numeri che, letti così, sembrano quasi un esercizio di ingegneria fine a se stesso. In realtà dicono qualcosa di preciso su come vengono progettati oggi i processori destinati ai supercomputer e ai grandi centri di calcolo. Non più un singolo pezzo di silicio enorme, ma un mosaico di componenti più piccoli messi insieme in un unico package.

Cosa significa arrivare a 256 core con 22 chiplet

L’approccio a chiplet non è una novità assoluta nel settore, ma vederne 22 in un solo prodotto dà l’idea di quanto la complessità sia cresciuta. L’idea di fondo resta semplice da spiegare, anche a chi non mastica architetture di processori tutti i giorni. Costruire un chip gigantesco in un pezzo unico significa aumentare la probabilità che un difetto di produzione mandi sprecato l’intero pezzo. Suddividerlo in tanti blocchi più piccoli, invece, permette di scartare solo la parte difettosa e di combinare i pezzi buoni.

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Su 22 chiplet totali, 16 escono dal processo 18A-P, che rappresenta la punta di diamante delle capacità produttive di Intel. È una scelta che dice due cose: da un lato la fiducia dell’azienda nella propria tecnologia di fabbricazione, dall’altro la volontà di riservare il nodo più avanzato alle porzioni del chip dove conta davvero, cioè quelle che eseguono il lavoro computazionale vero e proprio. Il traguardo dei 256 core, poi, va inquadrato nel contesto in cui questi processori lavorano. Non stiamo parlando di macchine da scrivania o di workstation, ma di sistemi dove migliaia di operazioni girano in parallelo e dove ogni core in più si traduce in tempo risparmiato su simulazioni che possono durare giorni.

Il debutto nel 2027 e il terreno dell’HPC

Il posizionamento di Xeon 7 è dichiarato senza troppi giri di parole: HPC, ovvero high performance computing. Quel mondo fatto di simulazioni climatiche, ricerca farmaceutica, modelli fisici, calcoli ingegneristici che richiedono potenza bruta e tanta memoria a disposizione. Un segmento relativamente ristretto in termini di volumi, ma con un peso specifico enorme dal punto di vista dell’immagine e dei margini.

La data indicata, il 2027, colloca il prodotto abbastanza in là nel tempo da lasciare spazio a ulteriori annunci e dettagli tecnici. Nel frattempo però l’azienda ha voluto mettere qualche paletto pubblico, forse anche per dare un segnale al mercato e a chi pianifica investimenti in infrastrutture con anni di anticipo. Chi acquista sistemi per il calcolo scientifico non decide dall’oggi al domani, e conoscere in anticipo cosa bolle in pentola aiuta a orientare le scelte.

Resta il fatto che affidare 16 chiplet su 22 al processo produttivo più recente rappresenta una scommessa non da poco. Il nodo 18A-P dovrà dimostrare di reggere volumi e rese adeguate quando il momento arriverà, perché su quella tecnologia Intel ha costruito buona parte della propria narrazione industriale degli ultimi tempi. I 256 core promessi dal nuovo Xeon passano da lì, dalla capacità delle fabbriche di consegnare silicio all’altezza delle aspettative.