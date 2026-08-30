1Mobile Porta un Amico prorogata: fino a 15 euro di ricariche

Chi ha una SIM attiva con 1Mobile ha ancora qualche settimana per approfittare del Porta un Amico, l’iniziativa che regala ricariche omaggio da 5 euro sia a chi invita sia a chi accetta l’invito. La scadenza era fissata al 31 agosto 2026, poi l’operatore virtuale ha deciso di allungare i tempi: adesso si arriva fino al 16 settembre 2026, con i codici amico utilizzabili fino al 23 settembre. Una proroga in più dopo quelle già arrivate nei mesi passati, il che dice qualcosa su quanto l’operatore ci tenga a questo meccanismo di passaparola.

La versione attualmente in vigore è quella partita il 1° aprile 2026 e funziona in modo lineare. Il cliente 1Mobile invita un amico a passare all’operatore, l’amico attiva la SIM inserendo il codice ricevuto e a quel punto entrambi si vedono accreditare una ricarica omaggio da 5 euro. Nessuna differenza tra chi invita e chi viene invitato, il bonus è identico.

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Fino a 15 euro di credito, ma con qualche regola da tenere a mente

Il tetto massimo è chiaro: ogni cliente può invitare fino a 3 amici, ottenendo quindi al massimo 3 codici amico e 3 ricariche. Il conto finale porta a 15 euro di credito omaggio, indipendentemente dall’offerta di rete mobile attivata. Il credito ottenuto in questo modo si può usare per pagare il rinnovo dell’offerta, per acquisti extra, per eventi di traffico a pagamento oppure per coprire costi aggiuntivi, come le penali che scattano quando la portabilità non viene completata entro i termini previsti.

Un dettaglio che conviene conoscere: il credito omaggio viene consumato prima di quello standard derivante dalle ricariche pagate. Il rovescio della medaglia riguarda l’uscita. In caso di recesso dal contratto o di portabilità verso un altro operatore, le ricariche omaggio non ancora utilizzate non vengono rimborsate e non seguono il cliente altrove. Semplicemente si perdono.

Per partecipare serve l’app dell’operatore, aggiornata all’ultima versione, oppure l’area riservata del sito. Dentro si trova la sezione dedicata al codice amico, da cui i codici possono essere condivisi con chi si vuole. Se la voce non compare, nella maggior parte dei casi basta aggiornare l’applicazione. L’iniziativa è aperta a tutti i clienti con una SIM 1Mobile attiva, senza distinzioni.

Come si usa il codice e cosa arriva dopo l’attivazione

Chi riceve il codice ha due strade. Può inserirlo direttamente online, nell’apposito campo, prima di completare l’acquisto della SIM, oppure comunicarlo al rivenditore in negozio, che provvederà a inserirlo in fase di attivazione. L’attivazione funziona sia con un numero nuovo sia con la portabilità da un altro operatore, quindi nessun vincolo particolare su questo fronte.

Una volta completata l’operazione, chi ha invitato riceve una notifica via app o area riservata che segnala l’utilizzo del codice, seguita da una seconda notifica quando la ricarica viene effettivamente accreditata. L’invitato, invece, riceve tutto via SMS: prima la conferma del corretto utilizzo del codice, poi l’avviso dell’accredito dei 5 euro. Ogni codice è univoco e non può essere riciclato per una seconda attivazione. E se l’amico invitato non lo usa, chi ha condiviso il codice non ottiene nulla.

Dall’app e dall’area riservata si può controllare in ogni momento quanti invitati hanno aderito. Curiosità che vale la pena segnalare: il nuovo cliente, appena attivata la SIM, può a sua volta condividere i propri codici e invitare altre persone, ma questo non porta alcun beneficio aggiuntivo a chi lo aveva invitato in origine. La catena, insomma, non si moltiplica a favore di chi è partito.

1Mobile è un marchio di Compagnia Italia Mobile, guidata dall’Amministratore Delegato Antonio Cortina. Si tratta di un operatore virtuale MVNO ESP che, attraverso l’aggregatore Effortel, si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, con le offerte abilitate o l’opzione dedicata, anche in 5G. Sulle offerte 4G la velocità arriva fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, un limite rispetto a quanto offre direttamente Vodafone. Con il 5G il tetto stimato sale invece fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza restrizioni rispetto a quanto previsto oggi da Vodafone Italia.