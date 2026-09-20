Windows 11, addio alla migrazione diretta dei dati tra PC

Una funzione che sembrava destinata a diventare uno dei piccoli comfort di Windows 11 è stata cancellata prima di arrivare al debutto ufficiale, dopo circa un anno di prove sul campo. Si tratta della migrazione diretta dei dati da un vecchio computer a uno nuovo, sparita senza troppi annunci dalle ultime build Insider. Un promemoria piuttosto chiaro di quanto sia rischioso affezionarsi alle novità viste nei canali di test, dove tutto è provvisorio per definizione.

Quando si parla di anteprime distribuite nei vari canali Insider, Beta, Canary o come preferisce chiamarli lo sviluppatore di turno, la regola non scritta è sempre la stessa: meglio non costruirci troppe aspettative sopra. Se lo sviluppo non prende la direzione sperata, la funzione può finire nel cassetto anche a pochi passi dal traguardo. Ed è esattamente quello che è capitato alla funzione pensata da Microsoft per rendere meno noioso uno dei momenti più fastidiosi nella vita di chi cambia computer.

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Cosa prometteva la funzione PC to PC Migration

Il nome era spartano e diceva tutto: PC to PC Migration, inserita all’interno di Windows Backup. L’obiettivo era permettere il trasferimento diretto di file, documenti, applicazioni, impostazioni e contenuti personali dal vecchio dispositivo a quello appena acquistato, senza passaggi intermedi e senza la solita trafila di copie manuali. Un’idea annunciata per la prima volta nel 2025, chiaramente ispirata a quanto già offrono alcuni ecosistemi concorrenti, dove il passaggio da un dispositivo all’altro è diventato quasi banale.

L’interfaccia, nelle versioni mostrate durante i test, era ridotta all’essenziale. Poche schermate in sequenza: associazione dei due computer, scelta dei contenuti da copiare, avvio del trasferimento. Niente configurazioni oscure, niente parametri da smanettoni. Proprio questa semplicità aveva convinto molti che la funzione fosse ormai a un passo dal rilascio pubblico, considerato anche il lavoro evidente investito sul lato grafico.

I segnali di un rilascio che sembrava vicino

A rafforzare quell’impressione c’era stato un passaggio concreto. Alcune porzioni del progetto avevano infatti iniziato a comparire anche nelle versioni pubbliche di Windows 11 24H2, non più soltanto nelle build riservate ai tester. Un aggiornamento distribuito nel giugno 2025 aveva portato con sé elementi dell’interfaccia dedicata alla migrazione, il tipico indizio di una funzione che sta maturando verso il debutto completo. Di solito, quando pezzi di codice arrivano ai canali stabili, la strada è tracciata.

Poi, però, qualcosa ha cambiato i piani dentro Redmond. Le note di rilascio delle build 26100.9539 e 26200.9539 parlano espressamente di abbandono del progetto, con un invito rivolto agli utenti a tornare al metodo tradizionale: creare un backup del vecchio sistema e ripristinarlo sulla macchina nuova. Una soluzione che funziona, certo, ma che richiede più passaggi e una pazienza che non tutti hanno.

Perché la marcia indietro pesa più del previsto

Il punto interessante non è tanto la sparizione di una singola voce dal menu delle impostazioni, quanto il tipo di problema che quella funzione cercava di risolvere. Cambiare computer resta un’operazione scomoda per chiunque non abbia dimestichezza con dischi esterni, account cloud e file di configurazione. Una procedura guidata integrata direttamente nel sistema operativo avrebbe semplificato la vita a una fetta enorme di utenti, proprio quelli meno propensi a cercare soluzioni alternative.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle ragioni tecniche dietro la scelta, né indicazioni su un eventuale ritorno della funzione in una forma diversa. Dalle build Insider ogni traccia di PC to PC Migration è stata rimossa, e chi sperava di vederla arrivare come novità stabile su Windows 11 dovrà accontentarsi degli strumenti già disponibili. Il ripristino da backup rimane l’unica via ufficiale suggerita da Microsoft per portare dati e impostazioni su una macchina nuova.

Fonte: TecnoAndroid