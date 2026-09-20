Fallout: New Vegas diventa multiplayer con la mod New Vegas: Online

Nel deserto del Mojave adesso si rischia di incontrare qualcuno in carne e ossa, o meglio, un altro giocatore collegato dall’altra parte del mondo: Fallout: New Vegas ha ricevuto una mod che trasforma la sua terra desolata in un terreno di gioco condiviso. Si chiama New Vegas: Online, arriva dal collettivo di appassionati Fall-Net Studios e parte da un principio abbastanza chiaro, cioè non stravolgere nulla di quello che rende riconoscibile il gioco originale.

L’idea di fondo è semplice da raccontare e molto meno semplice da realizzare. Si esplora il territorio come sempre, si veste il ruolo di un membro della Confraternita d’Acciaio e ci si scontra con altri utenti collegati nello stesso momento. Chi ha ambizioni più grandi può costruire un proprio impero oppure entrare in quello fondato da qualcun altro, buttandosi nella lotta per il controllo della Zona Contaminata. Il risultato, sulla carta, è un Mojave che smette di essere una storia personale e diventa una questione di alleanze.

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Come funziona il multiplayer nel Mojave

La parte tecnica è quella che di solito fa naufragare progetti simili, e qui gli autori hanno lavorato parecchio sulla sincronizzazione. I personaggi non giocanti sono allineati tra i partecipanti, così tutti li vedono muoversi e reagire nello stesso mondo condiviso, senza quelle situazioni assurde in cui un giocatore combatte contro un nemico che per l’altro non esiste nemmeno. Anche i combattimenti seguono la stessa logica: il gruppo dichiara una latenza contenuta e nessun ritardo nella registrazione dei colpi, obiettivo dichiarato quello di rendere gli scontri online davvero reattivi.

Discorso analogo per il bottino. Gli oggetti vengono sincronizzati tramite un sistema pensato per impedire la duplicazione, un classico problema di qualsiasi esperienza multigiocatore nata da una base pensata per il single player. Il riferimento citato è il funzionamento delle borse del bottino di Fallout 76, quindi la gestione riguarda anche tutto quello che i partecipanti raccolgono strada facendo.

C’è poi il Cell Sync System, anch’esso accostato a una soluzione vista nel capitolo multigiocatore della serie. Il suo compito è tenere allineate le aree del mondo, riducendo il rischio che le missioni si rompano quando più utenti finiscono nella stessa zona nello stesso momento. A completare il quadro arriva la sincronizzazione delle quest, che consente di affrontarle in gruppo mantenendo coerenti i progressi di ciascuno.

Chat integrata, moderazione e accesso al server

Per parlarsi non serve appoggiarsi ad applicazioni esterne, perché la mod include una chat integrata. Dettaglio meno appariscente ma tutt’altro che marginale: il progetto dispone di gruppi di moderazione e amministrazione che gestiscono il mondo online e intervengono quando qualcosa va storto durante le partite. Per entrare bisogna passare dal server Discord dedicato, che funziona da porta d’accesso all’intera esperienza.

Attorno a tutto questo continua a muoversi una community che non si è mai davvero fermata. Le espansioni realizzate dagli appassionati hanno allargato l’avventura in più direzioni, come nel caso di Long 15, che aggiunge oltre 30 missioni al gioco base. Altri interventi puntano su aspetti diversi: c’è chi ha introdotto veicoli dotati di una propria simulazione fisica e chi lavora sull’aspetto visivo, come Visuals Improved Content Expanded, pensato per dare a Vegas e ai suoi dintorni un tessuto urbano più ricco e credibile.

Fonte: TecnoAndroid