Wi-Fi 7, ecco i dispositivi Apple che lo supportano davvero

Il supporto completo al Wi-Fi 7 sui dispositivi Apple ha finalmente un elenco ufficiale, aggiornato dopo il rinnovo di Mac mini e Mac Studio che porta questo standard su entrambe le linee per la prima volta. Apple ha pubblicato un documento di supporto in cui chiarisce quali prodotti sfruttano davvero tutte le funzioni del nuovo standard, e la lista è più corta di quanto molti si aspettino.

La distinzione conta, e parecchio. Un conto è potersi collegare a una rete Wi-Fi 7, un altro è usarne per intero le caratteristiche. Lo standard è retrocompatibile, quindi un dispositivo che si ferma al Wi-Fi 6E entra comunque senza problemi in una rete di nuova generazione e può usare la banda a 6 GHz dove disponibile. Solo che si tratta di una connessione parziale, priva delle novità che rendono il Wi-Fi 7 interessante sulla carta.

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Cosa cambia davvero con il Wi-Fi 7

Le funzioni che fanno la differenza sono tre. I canali da 320 MHz, che raddoppiano l’ampiezza di banda rispetto a prima. Il 4096 QAM, una modulazione più densa che permette di far viaggiare più dati nello stesso spazio. E soprattutto il Multi Link Operation, o MLO, che consente al dispositivo di usare più bande contemporaneamente invece di sceglierne una sola. Il risultato combinato è throughput più alto, maggiore efficienza e latenza più bassa, il tipo di miglioramento che si nota soprattutto in ambienti affollati di dispositivi o quando la stabilità della connessione è più importante della velocità di picco.

Chi ha un Mac o un iPhone che si ferma al Wi-Fi 6E non resta tagliato fuori dalla rete, sia chiaro. Semplicemente non vedrà nessuno di questi vantaggi, perché il router e il dispositivo si accorderanno su quello che entrambi sanno fare.

La lista completa dei dispositivi Apple compatibili

Ecco l’elenco ufficiale dei prodotti che supportano tutte le funzioni Wi-Fi 7, aggiornato ad agosto 2026:

MacBook Pro con chip M5 Pro o M5 Max o successivi.

MacBook Air con chip M5 o successivi.

Mac mini con chip M5 Pro o successivi.

Mac Studio con chip M5 Max o successivi.

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max o modelli successivi, con l’esclusione di iPhone 16e e iPhone 17e.

iPhone Air.

iPad Pro con chip M5 o successivi.

iPad Air con chip M4 o successivi.

Un paio di dettagli saltano all’occhio. Il primo è l’esclusione dei modelli con la lettera e nel nome, che restano fuori dalla lista nonostante siano relativamente recenti. Il secondo riguarda la linea desktop, dove il taglio è netto sul chip: per Mac mini serve almeno un M5 Pro, per Mac Studio almeno un M5 Max. Chi ha comprato una configurazione base non rientra nel gruppo.

Il nodo della banda a 6 GHz e delle regole locali

C’è poi una precisazione che Apple tiene a mettere nero su bianco e che vale la pena leggere prima di dare per scontato qualcosa. Le funzioni Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 che operano sulla banda a 6 GHz sono disponibili soltanto nelle regioni che permettono l’uso non licenziato del Wi-Fi su quello spettro. Dove l’approvazione normativa manca, il dispositivo lavora esclusivamente sulle bande a 2,4 GHz e 5 GHz.

Tradotto in pratica, lo stesso identico iPhone o lo stesso identico MacBook possono comportarsi in modo diverso a seconda del paese in cui vengono usati, senza che l’utente debba fare nulla. È il dispositivo a regolarsi in base alle norme locali, e non c’è impostazione che tenga.