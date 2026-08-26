iPhone 18 Pro, cosa svela il chip M6 sul futuro A20 Pro

Con la presentazione del chip M6, Apple ha lasciato intravedere due direzioni piuttosto chiare su come iPhone 18 Pro potrebbe fare un salto di qualità rispetto alla generazione attuale. Il motivo è semplice: M6 e il futuro A20 Pro appartengono alla stessa famiglia di processori, e quello che vale per uno tende a valere anche per l’altro, con le dovute proporzioni.

Il 25 agosto 2026 Apple ha tirato fuori dal cilindro due prodotti che nessuno aspettava così presto, un nuovo Mac mini e un nuovo Mac Studio, entrambi già ordinabili. Non siamo ancora a settembre, eppure il calendario è stato anticipato. Ed è proprio dentro il Mac mini che debutta M6, il primo esponente della nuova generazione di silicio disegnato a Cupertino.

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Cosa dice M6 sul futuro di A20 Pro

La descrizione ufficiale è abbastanza eloquente. M6 è costruito con tecnologia di processo a 2 nanometri, che significa più transistor stipati in un die più piccolo e, di conseguenza, un balzo importante sia sul fronte prestazioni sia su quello dei consumi. C’è poi un Neural Engine doppio da 16 core, con una potenza di calcolo di picco fino a 2 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, pensato per far girare più velocemente i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Sul versante CPU, M6 porta un complesso a 12 core, due in più rispetto a M5, suddivisi in 2 super core, 4 core ad alte prestazioni e 6 core ad alta efficienza. Apple parla della prestazione single thread più veloce al mondo e di un multithread fino a 1,2 volte più rapido rispetto a M5. Numeri che, va detto, riguardano una classe di chip pensata per Mac e iPad, quindi tradizionalmente più potente di quella montata sugli smartphone.

Detto questo, il punto interessante è un altro. Il passaggio ai 2 nanometri riguarderà anche A20 Pro, ed è esattamente la variabile che Apple ha messo in evidenza parlando di un progresso significativo su performance ed efficienza energetica. L’ipotesi che questa transizione portasse guadagni più corposi del solito circolava già da tempo, ma i dettagli su M6 la rendono decisamente più solida.

Cosa aspettarsi davvero da iPhone 18 Pro

Ovviamente non tutto si trasferisce in blocco. Il numero di core CPU e GPU di iPhone 18 Pro non sarà lo stesso di M6, e sul Neural Engine doppio da 16 core resta più di un punto interrogativo, visto che si tratta di una configurazione pensata per macchine con ben altri margini termici e di consumo. Le architetture condividono la base, non la scheda tecnica.

Quello che invece appare piuttosto probabile è il beneficio derivante dal nodo produttivo. Un processo più avanzato consente di ottenere più potenza a parità di energia consumata, oppure la stessa potenza con un dispendio inferiore. Tradotto sul telefono, significa due cose che gli utenti percepiscono davvero: reattività e autonomia. Non è un caso che siano proprio i due aspetti sui quali Apple ha insistito parlando di M6.

Quantificare l’incremento anno su anno resta complicato finché il chip non viene mostrato ufficialmente. I confronti percentuali arrivano sempre sul palco, mai prima. Ma la direzione è tracciata, e quando iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max verranno svelati nel giro di un paio di settimane, prestazioni ed efficienza saranno con ogni probabilità i due punti su cui Apple metterà l’accento parlando di A20 Pro.

C’è anche un aspetto di tempistica che merita attenzione. Presentare M6 con settimane di anticipo rispetto all’evento autunnale è una scelta insolita per Apple, che di norma concentra tutto nella stessa finestra. Il risultato pratico è che il quadro tecnico della nuova generazione di chip Apple è già parzialmente noto prima ancora che l’iPhone salga sul palco. E il Mac mini con M6, insieme al nuovo Mac Studio, è già disponibile in preordine.