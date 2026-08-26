Photon Matrix, il laser da tavolo che abbatte le zanzare in volo

Un laser da tavolo contro le zanzare non è più un esperimento da laboratorio ma un prodotto che si può comprare: si chiama Photon Matrix ed è un apparecchio che individua l’insetto in volo e lo colpisce con un raggio, senza reti, senza spray, senza piastrine. L’idea è semplice da raccontare e molto meno semplice da realizzare, perché richiede di riconoscere un bersaglio piccolo, veloce e irregolare, poi decidere in una frazione di secondo se sparare oppure no.

Il cuore del sistema è un mix di sensori. Da una parte il LiDAR, che misura le distanze inviando impulsi di luce e leggendo il tempo di ritorno. Dall’altra un radar e un modulo di visione artificiale, che insieme dovrebbero distinguere una zanzara da tutto il resto che si muove in una stanza, dalla tenda mossa dalla corrente al gatto che attraversa il corridoio. Solo quando i sensori concordano sul bersaglio, il laser entra in azione.

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Come funziona il riconoscimento del bersaglio

Il compito più delicato non è colpire, è capire cosa non colpire. Photon Matrix affida ai sensori la responsabilità di escludere persone e animali dal campo di tiro, costruendo di fatto una mappa tridimensionale dell’ambiente circostante. Il dispositivo lavora quindi su due livelli: prima l’identificazione, poi il puntamento. È la stessa logica che sta dietro a molti sistemi di rilevamento automatico, con la differenza che qui l’errore non produce una fotografia sbagliata ma un impulso luminoso indirizzato nel posto sbagliato.

Su questo punto conviene essere chiari, perché è il nodo di tutta la faccenda. Un dispositivo antizanzare di questo tipo non è un gadget innocuo come una lampada a raggi ultravioletti. La sicurezza dipende interamente dalla capacità del software di riconoscere in tempo reale ciò che si trova davanti, e nessun sistema di riconoscimento è infallibile al 100%. Basta un ritardo, una lettura ambigua, un movimento imprevisto.

Il problema delle superfici riflettenti

C’è poi una variabile che ha poco a che fare con l’intelligenza del software e molto con la fisica: le superfici riflettenti. Uno specchio, un vetro, l’acciaio di un elettrodomestico, perfino lo schermo spento di un televisore possono deviare il raggio in una direzione non prevista. In quel caso i sensori hanno fatto il loro lavoro, il bersaglio era corretto, eppure il fascio finisce altrove. È il motivo per cui un prodotto del genere richiede attenzione nella collocazione, molto più di quanta ne serva per un normale apparecchio domestico.

Il rischio principale riguarda gli occhi, che sono la parte del corpo più vulnerabile a qualunque sorgente luminosa concentrata. Vale per le persone che vivono nella stanza e vale allo stesso modo per cani e gatti, che tra l’altro tendono a muoversi in modo imprevedibile e a passare proprio dove non dovrebbero. La presenza di bambini in casa rende il quadro ancora più delicato, perché la loro altezza e i loro movimenti non seguono schemi facilmente prevedibili.

Resta il fatto che Photon Matrix porta in commercio un’idea che fino a pochi anni fa apparteneva alla ricerca applicata, quella di usare ottica e sensori per un problema tanto banale quanto fastidioso come le zanzare in camera da letto. Il salto dal prototipo al prodotto da scaffale, però, sposta tutte le domande sulla sicurezza dal piano teorico a quello pratico, dentro case reali con mobili, specchi, animali e persone che si muovono.