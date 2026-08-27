Microsoft Edge premia gli inviti: 500 punti Rewards per amico

Chi usa Microsoft Edge da oggi ha un motivo in più per parlarne bene agli amici, perché Microsoft ha deciso di trasformare il passaparola in una piccola fonte di guadagno. L’azienda ha avviato un programma referral che assegna 500 punti Microsoft Rewards per ogni invito andato a buon fine, con un tetto mensile fissato a 7.500 punti. Tradotto in valore reale, si parla di circa 6 euro da spendere in buoni regalo Microsoft o Xbox, cifra che non cambia la vita ma che racconta bene quanto Redmond tenga a spingere il proprio browser. La logica è la stessa che muove da tempo la strategia dell’azienda. Microsoft vuole che gli utenti provino Edge al posto della concorrenza e in passato ha già distribuito incentivi economici a chi sceglieva il suo browser invece di quelli rivali. Ora il meccanismo si allarga e coinvolge anche chi riesce a convincere qualcun altro a cambiare abitudini.

Come funziona il sistema di inviti su Edge

Il funzionamento non lascia troppo spazio alle scorciatoie. Ogni utente riceve un link personale da condividere e il conteggio scatta soltanto quando dall’altra parte c’è un nuovo utente di Edge Mobile, quindi qualcuno che installa il browser sul telefono passando proprio da quel collegamento. Non basta però il download, perché Microsoft ha inserito una condizione ulteriore, ovvero che la persona invitata effettui ricerche con Edge in due giornate diverse nell’arco di quattordici giorni.

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È una clausola che serve a filtrare gli invii di massa e le installazioni fatte tanto per, quelle che durano dieci minuti prima della disinstallazione. In pratica il premio arriva solo se il nuovo arrivato mostra un minimo di continuità nell’uso quotidiano, il che rende il programma più selettivo di quanto sembri a prima vista. Il limite di 7.500 punti mensili corrisponde a quindici inviti validi al mese. Chi riesce a completare l’intera soglia accumula quindi il massimo consentito, oltre il quale ulteriori conversioni non producono ricompense aggiuntive nello stesso periodo.

Quanto valgono davvero i punti Microsoft Rewards

Qui conviene essere onesti sui numeri. Il programma Microsoft Rewards permette di convertire i punti accumulati in buoni regalo spendibili nell’ecosistema dell’azienda, dai contenuti dello store fino alle carte Xbox. Il valore complessivo del tetto mensile si aggira intorno ai 6 euro, una somma che diventa interessante solo sommando più mesi di attività costante oppure combinandola con le altre attività premiate dalla piattaforma, come le ricerche quotidiane. Chi già gioca su Xbox e utilizza abitualmente i servizi Microsoft trova probabilmente un senso pratico in questa raccolta punti, perché i buoni si accumulano senza sforzo particolare e prima o poi tornano utili. Chi invece si aspettava un guadagno concreto farà bene a ridimensionare le aspettative, visto che stiamo parlando di cifre simboliche.

Il punto interessante è un altro e riguarda la strategia. Microsoft ha capito che convincere qualcuno a cambiare browser è difficile con la pubblicità tradizionale, mentre il consiglio di un amico o di un familiare pesa molto di più. Da qui l’idea di monetizzare quella fiducia personale, spostando l’investimento pubblicitario direttamente nelle tasche degli utenti. La scelta di concentrare tutto su Edge Mobile non è casuale. Sul desktop il browser gode già di una posizione di vantaggio grazie alla preinstallazione su Windows, mentre sui dispositivi mobili la partita è molto più complicata e le quote di mercato restano lontane da quelle dei concorrenti. Il programma referral punta esattamente a quel fronte, dove ogni installazione conquistata vale più di una postazione fissa già occupata di default.