Invasion 4, il silenzio di Apple TV preoccupa i fan

Chi segue Invasion su Apple TV aspetta da mesi una parola qualsiasi sulla quarta stagione, e quel silenzio comincia a pesare più di qualsiasi annuncio. La serie non ha mai riempito le prime pagine, non ha collezionato premi importanti e difficilmente comparirebbe nella classifica dei titoli più riusciti del catalogo. Eppure si è costruita un pubblico piccolo ma testardo, di quelli che non mollano. E proprio quella dimensione ridotta, adesso, sembra parte del problema.

Il debutto risale alla fine di ottobre del 2021. Da allora il percorso è stato lento, con pause anche di due anni tra una stagione e l’altra, ma la serie è sempre tornata. Considerando che dalla chiusura della terza stagione non è ancora trascorso un anno pieno, in teoria ci sarebbe tutto il tempo per veder arrivare nuovi episodi. In teoria, appunto.

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Nessun segnale di ripresa per Invasion

Lo streaming ha abituato tutti a stagioni più corte e distanziate nel tempo. Apple TV, da questo punto di vista, ha collezionato casi che hanno fatto disperare gli spettatori, con Scissione come esempio più clamoroso: quasi tre anni tra la fine della prima stagione e l’arrivo della seconda. Nessuno, insomma, si scandalizza più per un’attesa lunga.

Applicando quel tipo di calendario alla situazione di Invasion, la quarta stagione dovrebbe ragionevolmente arrivare l’anno prossimo. Il punto è un altro: le riprese non sono mai cominciate. E il sospetto è che non comincino affatto.

C’è un dettaglio che conta più di tutti gli altri. Apple, al di là dei tempi che poi impiega per mandare in onda i suoi titoli, di solito rinnova le serie con largo anticipo. In certi casi basta un singolo episodio trasmesso per far scattare la conferma della stagione successiva. È successo esattamente così con la seconda e la terza stagione di Invasion. Non è successo con la quarta.

La cancellazione resta l’ipotesi più concreta

Il sipario è calato il 24 ottobre dell’anno scorso con un finale che, volendo, si può leggere come una chiusura. Ma solo volendo. Alcuni elementi della trama restano ambigui, la sensazione di continuità è forte e non è un caso che la promozione parlasse di finale di stagione, non di finale di serie. Una distinzione che, nel linguaggio delle piattaforme, pesa parecchio.

Da allora, silenzio assoluto. Nessuna conferma da Apple TV, nessun comunicato della produzione, nessuna indiscrezione su set aperti o attori richiamati. Niente che lasci intuire una lavorazione in corso o anche solo programmata per i mesi a venire. In un settore dove le informazioni sui casting e sulle location tendono a filtrare comunque, l’assenza totale di rumore è già un’indicazione.

Va detto che non esiste nemmeno una comunicazione ufficiale di cancellazione. Tecnicamente la serie è in un limbo, e finché quel limbo dura c’è margine per sperare. Ma guardando i numeri e le abitudini della piattaforma, la lettura realistica porta in una direzione sola: il rischio concreto è che Invasion non torni più.

Il paradosso è che la serie non è stata liquidata come un flop, semplicemente non ha mai raggiunto quella massa critica che spinge una piattaforma a investire ancora. Un seguito affezionato, sì, ma poco numeroso. E nelle logiche dello streaming la fedeltà, da sola, raramente basta a giustificare il costo di una produzione di fantascienza con effetti visivi e cast internazionale.

Chi sperava in un annuncio a sorpresa, magari in coincidenza con l’anniversario del finale, per ora è rimasto a mani vuote. La quarta stagione di Invasion non è stata ordinata, non è in produzione e nessuno, dentro o fuori Apple, ha detto una parola per smentire lo scenario peggiore.