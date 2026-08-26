Volkswagen Electro Vibes: ID. Polo e ID. Cross in tour in 5 città

Con Volkswagen Electro Vibes il marchio di Wolfsburg porta in piazza un mix piuttosto insolito, fatto di auto elettriche, musica da club e colazione all’aperto. Il roadshow, che nasce insieme al format m2o Morning Club, attraversa cinque città italiane tra il 30 agosto e il 13 settembre, trasformando spazi urbani in luoghi di incontro dove si balla, si ascolta buona elettronica e si dà un primo sguardo alle prossime compatte a zero emissioni della casa tedesca. Le tappe previste sono Riccione, Bari, Pescara, Genova e Milano.

L’idea di fondo non è quella del classico stand con hostess e brochure. Il perimetro è più largo, perché Volkswagen Electro Vibes punta a costruire un momento di socialità vera, con la musica che fa da collante e le vetture inserite nel contesto quasi con naturalezza. Chi passa può fermarsi, guardare, chiedere, e nel frattempo trovarsi dentro un dj set mattutino.

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ID. Polo e ID. Cross, le due protagoniste su piazza

Al centro dell’evento ci sono ID. Polo e ID. Cross, le due nuove compatte elettriche destinate ad allargare la gamma elettrificata del gruppo verso una fascia di pubblico più ampia. Completamente a zero emissioni, pensate per la città e dotate di tecnologie aggiornate, aprono un capitolo diverso rispetto ai modelli visti fino a oggi, soprattutto per una questione di prezzo. Il listino parte da circa 25.000 euro, cifra che sposta il discorso su un terreno molto più concreto per chi guarda all’auto elettrica come mezzo quotidiano e non come oggetto da vetrina.

La scelta di mostrarle in un contesto del genere, tra un caffè e un set di elettronica d’autore, dice qualcosa su come Volkswagen intende presentare queste due vetture. Non un lancio istituzionale, piuttosto un incontro informale, dove la mobilità urbana viene raccontata attraverso le abitudini reali delle persone. ID. Polo e ID. Cross vengono così mostrate in anteprima al pubblico italiano, città per città.

Il format m2o Morning Club e la colazione che diventa dj set

Ad animare ogni tappa arriva m2o Morning Club, format che negli ultimi anni ha reso il soft clubbing una tendenza culturale riconoscibile in Italia. Il meccanismo è semplice e funziona: si prende il rito della colazione, lo si porta in ampi spazi all’aperto e si aggiunge musica elettronica curata, sotto la direzione artistica di Radio m2o. Il risultato è un modo alternativo di iniziare la giornata, con gente che socializza e balla dalla mattina, senza che serva aspettare la notte.

È un abbinamento che ha una sua logica anche dal punto di vista del marchio. Un pubblico giovane, urbano, abituato a muoversi in città, quindi esattamente il target a cui parlano vetture come ID. Polo e ID. Cross.

La strategia Moving Closer e il piano di comunicazione

Il roadshow si inserisce nella strategia globale Moving Closer, con cui Volkswagen prova ad avvicinarsi alle passioni autentiche delle persone e a costruire una relazione meno mediata con il proprio pubblico. Meno pubblicità tradizionale, più presenza fisica nei luoghi dove la gente si trova già.

Attorno alle cinque tappe è previsto un piano di comunicazione che coinvolge Radio m2o e Radio Deejay, insieme ai canali social ufficiali delle emittenti e di Volkswagen Italia. Un lavoro incrociato tra radio e piattaforme digitali, così da amplificare le date oltre il pubblico presente in piazza. La partenza è fissata a Riccione il 30 agosto, la chiusura a Milano il 13 settembre.