NASA, una falla permetteva di inviare comandi alle sonde

Una falla in un sistema della NASA, individuata grazie all’intelligenza artificiale, avrebbe potuto permettere a malintenzionati di inviare comandi propri a veicoli spaziali ancora operativi. Non serviva un attacco informatico particolarmente elaborato, e questo è forse il dettaglio che più di ogni altro fa alzare il sopracciglio a chi si occupa di sicurezza dei sistemi aerospaziali. Nessun gruppo di hacker con risorse statali, nessuna catena complessa di exploit. Una vulnerabilità che, semplicemente, era lì.

Il punto non è tanto la difficoltà tecnica, quanto la posta in gioco. Parlare di comandi inviati a una sonda spaziale attiva significa parlare di manovre, di orientamento delle antenne, di strumenti accesi o spenti, di tutto quel dialogo continuo tra Terra e spazio profondo che tiene in vita missioni costate anni di lavoro e cifre enormi. Un accesso non autorizzato a quel canale è, sulla carta, uno degli scenari peggiori immaginabili per un’agenzia spaziale.

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Quando è l’intelligenza artificiale a trovare il buco

C’è un secondo livello di lettura, e riguarda il modo in cui il problema è emerso. A scovare la falla è stata l’intelligenza artificiale, non un revisore umano che spulciava righe di codice. È una tendenza che nel campo della cybersicurezza si sta consolidando rapidamente: i modelli automatici sanno leggere quantità di codice che nessun team umano riuscirebbe a coprire nello stesso tempo, e sanno riconoscere schemi ricorrenti di errore che sfuggono all’occhio abituato.

Il rovescio della medaglia è abbastanza intuitivo. Se un sistema automatico riesce a individuare una debolezza sfruttabile senza grandi acrobazie tecniche, nulla vieta che lo stesso approccio venga usato da chi ha intenzioni molto meno nobili. La differenza sta unicamente in chi arriva per primo e in cosa decide di farne. In questo caso il percorso è stato quello corretto, con la segnalazione che ha permesso di intervenire prima che qualcuno provasse davvero a bussare alla porta.

Infrastrutture spaziali e sicurezza, un equilibrio delicato

I sistemi che gestiscono le comunicazioni con i veicoli spaziali non nascono come piattaforme consumer. Molti componenti dell’infrastruttura aerospaziale hanno radici lunghe, stratificazioni successive, pezzi di software progettati in epoche in cui la minaccia informatica aveva tutt’altra forma. Mantenere quel patrimonio aggiornato senza compromettere missioni in corso è un lavoro di equilibrismo continuo, perché ogni modifica va testata in condizioni che non ammettono errori.

La vicenda della NASA mette in fila due elementi che raramente convivono in modo così esplicito. Da un lato la fragilità potenziale di sistemi considerati per definizione blindati. Dall’altro l’efficacia di strumenti automatici applicati alla ricerca di bug, in un settore dove finora l’analisi manuale ha fatto la parte del leone. Il fatto che la sicurezza informatica nello spazio non sia più un tema di nicchia lo si capisce anche da qui.

Nel frattempo resta il dato più concreto della vicenda: esisteva una via d’ingresso, non particolarmente sofisticata, che avrebbe consentito a soggetti esterni di impartire istruzioni a mezzi in volo. Non un’ipotesi teorica costruita in laboratorio, ma una debolezza reale in un sistema reale, scoperta e portata all’attenzione prima che potesse trasformarsi in un problema operativo.

Il caso si aggiunge a una discussione più ampia sul ruolo che gli strumenti automatici stanno assumendo nella caccia alle vulnerabilità, dentro e fuori dal perimetro aerospaziale. Chi lavora nel settore osserva la cosa con un misto di sollievo e cautela, perché la stessa tecnologia che ha permesso di chiudere questa falla è a disposizione, in forme diverse, praticamente di chiunque.