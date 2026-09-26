Where’s Wanda 2 arriva su Apple TV il 21 ottobre con 8 episodi

Il ritorno di Where’s Wanda? su Apple TV ha finalmente una data precisa, il 21 ottobre, e il trailer appena diffuso conferma che la commedia nera in lingua tedesca riparte esattamente da dove il pubblico l’aveva lasciata, cioè nel pieno del caos domestico della famiglia Klatt. Otto episodi, come nella prima stagione, con uscita settimanale ogni mercoledì fino al 9 dicembre. Il tono resta quello che aveva convinto, un misto di tensione da giallo di provincia e umorismo che punta dritto al grottesco.

Chi aveva seguito il debutto della serie, arrivato quasi due anni fa, ricorderà la premessa, semplice e brutale al tempo stesso. Wanda sparisce, la polizia arranca, i genitori perdono la pazienza e decidono di muoversi da soli. Il risultato era un’indagine casalinga sempre più invadente, con telecamere piazzate nelle case dei vicini e una lunga sfilza di segreti tirati fuori dagli armadi di un quartiere all’apparenza tranquillissimo.

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Cosa succede nella seconda stagione di Where’s Wanda?

La nuova annata riparte con i Klatt, interpretati da Heike Makatsch e Axel Stein, convinti di poter finalmente tornare a una vita normale. Illusione breve. Wanda, a cui dà il volto Lea Drinda, viene trovata in piedi accanto a un cadavere, in una situazione che sembra non lasciare margini di dubbio. Da lì in avanti la famiglia deve mettere in campo tutto quello che ha per dimostrare l’innocenza della figlia ed evitare di perderla una seconda volta.

La caccia al vero assassino li porta molto lontano dalla routine suburbana, dentro il sottobosco criminale di una cittadina che continua a sembrare addormentata ma evidentemente non lo è affatto. La domanda che Apple TV mette sul piatto nella sinossi ufficiale è se questo tentativo di proteggere la famiglia finirà per salvarli tutti oppure li spingerà ancora più fuori strada. E soprattutto se riusciranno a ricostruire cosa sia davvero successo quel giorno prima che sia troppo tardi.

Il trailer lascia intuire un ritmo più teso rispetto alla prima stagione, con la componente comica che resta ben presente ma innestata su una situazione decisamente più scomoda. Non più una figlia da ritrovare, ma una figlia da difendere da un’accusa pesantissima. Il cambio di prospettiva funziona bene sulla carta, perché rimescola i ruoli senza snaturare quello che aveva reso riconoscibile la serie tedesca.

Dove vedere Where’s Wanda? e quanto costa Apple TV

La seconda stagione di Where’s Wanda? arriva in esclusiva su Apple TV, che resta disponibile a poco meno di 15 euro al mese oppure incluso nel pacchetto Apple One. Il catalogo del servizio continua a poggiare su titoli di peso come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo, e l’aggiunta di una produzione europea in lingua originale tedesca conferma la direzione presa negli ultimi anni, cioè investire anche su contenuti non anglofoni.

Otto puntate distribuite con cadenza settimanale significa arrivare a coprire buona parte dell’autunno, con il finale fissato al 9 dicembre. Una scelta di programmazione che va nella direzione opposta al rilascio in blocco, ormai una costante per la piattaforma, pensata per tenere viva la conversazione intorno alla serie settimana dopo settimana.

Il ritorno dei Klatt si inserisce in un periodo piuttosto affollato per Apple TV, ma Where’s Wanda? ha dalla sua un’identità abbastanza marcata da non confondersi con il resto. Commedia nera, ambientazione provinciale, personaggi profondamente imperfetti e una struttura da mistero che non prende mai troppo sul serio se stessa. La prima stagione aveva costruito il suo pubblico proprio su questo equilibrio, e il materiale promozionale della seconda sembra voler ribadire la formula più che riscriverla.

Fonte: TecnoAndroid