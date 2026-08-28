WhatsApp Scam Alert arriva in beta: come funziona la difesa

Da qualche settimana WhatsApp Scam Alert ha smesso di essere soltanto un annuncio sulla carta e ha iniziato a mostrarsi sui primi dispositivi reali, quelli iscritti al canale beta della versione Android. La funzione, presentata a metà agosto, ha un obiettivo dichiarato piuttosto semplice da spiegare e molto meno semplice da realizzare: riconoscere in autonomia i messaggi che profumano di raggiro, prima che l’utente ci caschi. Per ora la sperimentazione riguarda un gruppo ristretto di persone, il classico rilascio graduale con cui Meta preferisce muoversi quando c’è di mezzo qualcosa che tocca le conversazioni private.

Il contesto aiuta a capire perché ci si sia mossi in questa direzione. Le truffe via messaggio sono diventate una delle attività preferite dei criminali informatici, che sfruttano il fatto che quasi tutti, prima o poi, aprono un messaggio arrivato da un numero mai visto. Falsi rimborsi, finte offerte di lavoro, presunti pacchi in giacenza, contatti che si presentano come vecchi amici e poi virano su richieste di denaro. Schemi che si ripetono con piccole variazioni, e proprio la loro natura ripetitiva è il punto su cui fa leva la nuova funzione.

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Come funziona l’analisi dei messaggi sospetti

Il cuore del sistema è un modello di machine learning che gira direttamente sullo smartphone. Nessun testo viene spedito ai server di Meta, nessuna conversazione lascia il telefono per essere passata al setaccio altrove. Questa scelta tecnica non è un dettaglio secondario, perché permette a Scam Alert di convivere con la crittografia end to end che protegge le chat di WhatsApp. In altre parole, l’app riesce a valutare se un messaggio somiglia a una truffa senza che qualcuno, dall’altra parte, possa leggerne il contenuto.

Il funzionamento è circoscritto: la funzione osserva soltanto i messaggi in arrivo da contatti sconosciuti, quelli che non compaiono in rubrica e con cui non esiste una cronologia di conversazione. Il modello confronta quanto riceve con gli schemi tipici delle truffe già identificate e, quando trova una corrispondenza, avvisa l’utente. Le chat con amici, familiari e colleghi restano fuori dal perimetro, il che riduce sia il rumore delle notifiche inutili sia il carico di lavoro sul dispositivo.

Opzionale e spenta di default, almeno per ora

Un aspetto che vale la pena sottolineare riguarda l’attivazione. WhatsApp ha deciso di rendere la protezione facoltativa e, in questa fase sperimentale, arriva disattivata per impostazione predefinita. Chi vuole provarla deve entrare nelle impostazioni dell’account e accenderla manualmente, una scelta che lascia il controllo nelle mani di chi usa l’app e che si sposa con l’approccio prudente adottato finora su tutto ciò che riguarda la lettura, anche automatizzata, dei contenuti delle chat.

Resta un punto interrogativo su come evolverà questa impostazione quando la funzione uscirà dalla fase di test. In casi simili non è raro che una protezione nata come opzionale finisca per essere attivata di serie, soprattutto quando i dati raccolti durante la sperimentazione mostrano un tasso di falsi positivi contenuto. Per il momento, però, la fotografia è quella di una funzione in rodaggio, disponibile a pochi utenti beta su Android e pensata per essere provata da chi ha voglia di sperimentare.

Il modello sul dispositivo e la selezione dei soli mittenti non in rubrica raccontano una strategia precisa: intervenire sul punto più fragile della catena, cioè il primo contatto con uno sconosciuto, lasciando intatto tutto il resto. La distribuzione allargata non ha ancora una data indicata, e la funzione compare per ora solo su un numero ristretto di dispositivi iscritti al programma beta.