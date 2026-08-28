Lepas L8, il SUV ibrido cinese sbarca in Italia da 41.700 euro

Il debutto italiano di Lepas L8 segna il passo più concreto dell’espansione europea del marchio cinese, che dopo aver fatto tappa nel Sud est asiatico punta dritto sul nostro mercato. Il SUV ibrido plug in è ordinabile da luglio con prezzi che partono da 41.700 euro, e il dato che salta all’occhio è quello dell’autonomia combinata dichiarata, superiore ai 1.000 chilometri. Un biglietto da visita costruito su misura per chi macina strada e non vuole rinunciare alla spina.

Il piano di crescita porta un nome che suona come uno slogan, “Global Synergy, United in Elegance”, e l’obiettivo dichiarato è trasformare in tempi rapidi Lepas in un nome riconoscibile nel panorama delle vetture a nuova energia. Dopo tre modelli lanciati tra Thailandia e Indonesia nel giro di poche settimane, il costruttore guarda ora a Europa, Australia, Africa e Medio Oriente. L’Italia rientra tra i mercati considerati prioritari, quelli dove il marchio vuole farsi notare subito.

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Dalla Cina all’Europa, come si muove il marchio del gruppo Chery

Controllato dal gruppo Chery, il brand ha impostato la propria crescita internazionale con una serie di presentazioni ravvicinate. A luglio è toccato alla L6 EV in Thailandia, poi è arrivata la L8 PHEV durante l’Indonesia Brand Night, infine la L4 EV protagonista dell’Indonesia International Auto Show 2026. Nulla di improvvisato, perché la gamma destinata a quell’area è stata adattata al clima tropicale, alle condizioni delle strade locali e alle abitudini di guida di chi ci vive.

In parallelo è nata una rete operativa costruita con partner locali, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, passando per distribuzione, assistenza e gestione dei ricambi. Lo stesso schema che il costruttore intende ripetere negli altri mercati internazionali, Italia compresa. Un approccio che punta a evitare l’errore classico di chi arriva da lontano e resta scoperto sul post vendita.

Lepas L8, cosa c’è sotto il cofano del SUV ibrido

Veniamo alla vettura vera e propria. Lepas L8 è un SUV lungo 4,69 metri che ambisce a inserirsi nel segmento delle familiari elettrificate con un’impronta sportiva. Il cuore è il sistema Super Hybrid, che mette insieme un 1.5 turbo benzina a ciclo Miller e due unità elettriche. La potenza complessiva tocca i 279 CV con 365 Nm di coppia, numeri che valgono uno 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.

La batteria da 18,4 kWh dichiara fino a 90 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo WLTP combinato e fino a 123 chilometri in ambito urbano. Sommando la parte termica si arriva a quel dato oltre i 1.000 chilometri complessivi. I consumi omologati parlano di 2,2 litri ogni 100 chilometri con emissioni di 53 g/km di CO2, valori che nel caso delle ibride plug in vanno sempre presi con le pinze rispetto all’uso reale. Sulla ricarica il costruttore indica il passaggio dal 30% all’80% in circa 20 minuti in corrente continua.

Allestimenti, prezzi e appuntamento a Torino

In Italia il SUV arriva con due configurazioni. La versione Essence parte da 41.700 euro chiavi in mano e porta in dote cerchi da 19 pollici, fari full LED, display centrale da 13,2 pollici, climatizzatore automatico bizona e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Sopra si colloca la Elegance, proposta a 44.700 euro, che aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili riscaldati e ventilati, tetto panoramico, impianto audio Sony e assistenza automatica al parcheggio.

La presenza sul mercato italiano passerà anche dal Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro del capoluogo piemontese. Il marchio sarà tra gli oltre quaranta costruttori presenti alla manifestazione.