Google Play, stretta su RAM e app: nuove regole dal 2027

Chi sviluppa applicazioni per Android ha ricevuto due comunicazioni destinate a cambiare parecchie abitudini, perché Google Play ha fissato nuove regole su consumo di memoria e trasferimento dei dati da un dispositivo all’altro, con scadenze già fissate nel 2027. Il motivo dichiarato è tutt’altro che astratto: ci sono vincoli significativi nella catena di fornitura dell’hardware che stanno modificando la disponibilità di memoria sui dispositivi. Tradotto: la RAM costa e scarseggia, quindi le app dovranno imparare a starci dentro.

Il primo fronte riguarda Android 17, dove entrano in scena limiti di memoria per singola applicazione. Debuttano sui dispositivi Pixel, ma la previsione è che vengano adottati da un numero crescente di produttori. Le app che sforano quei limiti non se la cavano con un avviso: verranno rallentate e in alcuni casi potranno essere terminate direttamente dal sistema.

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Le tre soglie che Google Play userà per misurare le app

Accanto ai limiti di sistema, Google ha definito soglie di prestazione su tre aree distinte. La prima è il consumo dinamico di memoria, calcolato come anonymous RSS più swap. In pratica misura la memoria usata per i dati privati dell’app, sia quella attiva sia quella compressa, escludendo i file salvati sul dispositivo come codice o asset. La valutazione avviene nei diversi stati dell’applicazione, quindi sia quando è in uso sia quando gira in background, e viene incrociata con le categorie di prestazione dei dispositivi.

La seconda area è la memoria occupata dalle bitmap. Qui il ragionamento è semplice: le immagini occupano memoria mentre l’app è in primo piano, ed è normale, ma non dovrebbero restare parcheggiate in RAM per periodi prolungati quando l’app non è visibile, cioè in background o nello stato cached.

La terza riguarda il codice DEX ottimizzato. Un Android App Bundle ben ottimizzato usa meno memoria, si avvia più in fretta, riduce gli ANR e migliora sia il rendering sia le prestazioni a runtime. Per questo le app pubblicate sullo store dovranno essere ottimizzate con una copertura minima del 25% tra ottimizzazione, riduzione e offuscamento, usando R8 oppure un altro strumento di shrinking equivalente.

L’applicazione effettiva di queste regole sulla memoria parte a febbraio 2027. Nel frattempo arriveranno diversi strumenti e metriche dedicate all’interno di Play Console, così da permettere agli sviluppatori di capire dove si trovano rispetto alle soglie. Chi non le rispetta rischia parecchio: app e giochi fuori parametro vedranno ridotta la propria visibilità e limitate le capacità di pubblicazione sullo store. Ulteriori dettagli sono attesi entro la fine di quest’anno.

Zero-Tap Sign-In e il passaggio tra dispositivi

Il secondo annuncio è di natura diversa e tocca un fastidio che conoscono tutti, cioè il momento in cui si cambia telefono e bisogna rifare il login ovunque. Google Play introduce un requisito per rendere l’accesso più rapido e più sicuro durante i trasferimenti tra dispositivi, e lo fa attraverso lo standard Zero-Tap Sign-In.

Il meccanismo si appoggia alla Android Restore Credentials API e obbliga le applicazioni a ripristinare in automatico lo stato di accesso dell’utente quando questo passa da un dispositivo Android a un altro. L’idea è che alla primissima apertura dell’app sul nuovo telefono l’utente venga riconosciuto immediatamente e connesso in modo sicuro, senza tap aggiuntivi, senza password da recuperare, senza codici da reinserire.

Questo requisito diventerà obbligatorio a partire da aprile 2027. I giochi per ora restano esclusi dall’obbligo, ma anche per loro sono previsti piani che verranno illustrati nel corso del prossimo anno.