Crimson Desert, patch 1.18.00: cosa cambia davvero nel gioco

Crimson Desert riceve la patch 1.18.00, distribuita da Pearl Abyss su tutte le piattaforme, e chi sperava in nuovi contenuti da giocare farà bene a ridimensionare le aspettative. Nessuna area inedita, nessuna missione aggiuntiva, ma una mole di correzioni e ritocchi che tocca praticamente ogni angolo del gioco, dalla gestione della conoscenza fino al rendering su schede video di fascia bassa. Il tipo di aggiornamento che non fa titoli roboanti, insomma, però migliora concretamente le ore passate col pad in mano.

La novità più visibile riguarda il sistema della conoscenza, che si arricchisce della categoria Missioni. Otto sottocategorie in tutto, e non sono riempitivo: missioni principali, di fazione, indagine, ricerca, vita quotidiana, guida, registri dell’Archivio e costellazioni. Chi ha già completato le missioni corrispondenti non deve rifare nulla, perché alcune voci vengono assegnate in modo retroattivo. Un dettaglio piccolo ma apprezzabile, di quelli che evitano al giocatore la sensazione di aver perso qualcosa per strada.

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Ricerca, Stalla e animali: cosa cambia davvero

Cambia anche la risorsa necessaria per la ricerca, che ora richiede i fondi dell’Accampamento invece dell’argento. Un riequilibrio che sposta il peso economico su una valuta diversa e che, di riflesso, alleggerisce la pressione sulle scorte d’argento. Alla Stalla arriva una comodità richiesta da parecchio tempo, perché adesso gli equipaggiamenti per cavalli si possono equipaggiare direttamente sul posto, senza passaggi intermedi.

Interessante pure la modifica alla raccolta degli animali: ottenere conoscenza non passa più necessariamente dall’ucciderli. Piccola questione di design, forse, però racconta bene la direzione presa da Pearl Abyss con questa serie di aggiornamenti, cioè smussare gli angoli più ruvidi senza stravolgere l’impianto.

Sul fronte delle quest il lavoro è stato corposo. Sono stati sistemati diversi problemi che bloccavano la progressione o che facevano comportare in modo strano personaggi non giocanti e oggetti dello scenario. Tra i casi citati ci sono la statua pensierosa del Tempio di Jijeong e la richiesta “Sconfiggi i nemici attorno alla baita”. Risolta anche la missione del Capitolo 4 legata alla “Pentola misteriosa”, che adesso si porta a termine usando Palmo potente: Trasferimento.

Comandi, prestazioni e mappa più leggibile

Il capitolo comandi porta una novità che farà piacere a chi litiga con la telecamera. La rotazione della visuale fissa si può ora impostare su tre modalità differenti, ovvero Manuale, Semiautomatica e Automatica. Sistemati inoltre alcuni problemi di aggancio dei bersagli a distanza e le anomalie che affliggevano il menu rapido.

Il comparto tecnico raccoglie una lista lunga di interventi. Gli effetti di illuminazione negli interni sono stati stabilizzati, sono spariti i tremolii della visuale quando il frame rate scende, e sono stati corretti i problemi di rendering con FSR Frame Generation e XeSS su alcune GPU meno potenti, tra cui viene citata espressamente la GTX 1060. Non è un dettaglio da poco per chi gioca su configurazioni ormai datate e si trovava davanti artefatti visivi difficili da ignorare.

Anche la mappa guadagna in chiarezza, dato che ora distingue meglio le zone rivelate tramite campana da quelle esplorate camminandoci sopra. Completano il pacchetto vari interventi sulla localizzazione, sui lavoratori, sulle animazioni delle cavalcature e su una serie di situazioni che potevano bloccare l’avanzamento o provocare crash improvvisi.

Sul futuro del gioco, il DLC di Crimson Desert è atteso nel corso del 2026, mentre Pearl Abyss si è detta aperta all’idea di realizzare dei seguiti.