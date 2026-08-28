Netflix, le novità di agosto 2026: da MOURINHO a SEAL Team

Chi ha un abbonamento attivo se n’è già accorto: le novità Netflix di questi giorni sono parecchie e coprono generi molto distanti tra loro, dal documentario sportivo al crime drama, passando per una commedia tedesca e per l’anteprima videoludica più attesa dell’anno. Alcuni titoli sono già nel catalogo e si possono guardare subito. Partiamo da quello che c’è già, perché la piattaforma ha caricato materiale interessante senza troppi annunci. E in mezzo c’è roba che merita una serata.

I titoli già disponibili nel catalogo

Il primo nome da segnare è Nando tra due mondi, un film di Sintonia che racconta la storia di un uomo diviso tra la famiglia e gli obblighi verso la malavita. Nando si ritrova davanti a una scelta impossibile, di quelle che mettono alla prova la lealtà vera, non quella dichiarata a parole. Chi apprezza il genere sa già cosa aspettarsi.

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Per gli appassionati di calcio c’è invece MOURINHO, serie documentaria in tre episodi dedicata a José Mourinho. Attraverso testimonianze dirette il racconto ripercorre l’ascesa fulminea dello Special One fino a diventare uno degli allenatori più forti al mondo. Tre puntate, quindi si smaltisce in una sera senza troppi problemi.

Sul fronte comico Io, il mio migliore amico e la sua ragazza, già disponibile alla visione. Olli e Matze sono due amici inseparabili che vivono insieme, lavorano insieme e sognano di girare il mondo insieme. Poi Matze si innamora di Rebecca e l’equilibrio salta. Da lì in avanti la storia prende la piega che si può immaginare, con tutte le complicazioni del caso.

Cosa arriva nei prossimi giorni

C’è anche una delle serie militari più seguite di sempre, SEAL Team. Il racconto segue una squadra di Navy SEAL impegnata in missioni pericolose in giro per il mondo, con il continuo tentativo di tenere insieme la vita operativa e quella privata a casa. Un dramma militare classico, di quelli che funzionano per chi cerca tensione e ritmo costante.

Pochi gioni fa, due entrate incredibili: da una parte S&X, con il sessuologo Ichito Shimotori che affronta senza filtri le problematiche sessuali più intime dei suoi pazienti, mentre dentro di sé combatte una battaglia personale che non racconta a nessuno. Dall’altra il finale di stagione di Outer Banks, con i Pogue lanciati sulle tracce di un oggetto rubato capace di cambiare il loro destino, tra sete di vendetta e voglia di redenzione.

Sappiate che c’è anche La captura, crime drama basato su una storia vera. Al centro ci sono due poliziotti messicani che provano semplicemente ad arrivare vivi alla fine del turno dopo aver incrociato la strada di un boss spietato. Poca epica, molta sopravvivenza.