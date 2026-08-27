Twitter torna online con twitter.now: la sfida a X di Musk

Un nuovo Twitter è tornato online, ma non ha nulla a che vedere con Elon Musk. A lanciarlo è Operation Bluebird, startup con base in Virginia che da mesi sostiene una tesi tanto audace quanto lineare: quando nel 2022 Musk ha comprato la piattaforma e l’ha ribattezzata X, il marchio Twitter e tutta la proprietà intellettuale collegata sono stati di fatto abbandonati. Lunedì la società ha alzato il sipario sul suo social network, raggiungibile all’indirizzo twitter.now.

«Siamo una piccola azienda, abbiamo investitori e abbiamo un prodotto», ha spiegato Stephen Coates, uno dei cofondatori di Operation Bluebird. «Abbiamo aspettato mesi e mesi per lanciarlo, e non intendiamo aspettare oltre». Coates non è un nome qualsiasi in questa vicenda: oggi ricopre il ruolo di general counsel del nuovo Twitter, incarico che aveva già avuto nella società originale, ai tempi precedenti all’arrivo di Musk.

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La battaglia legale sul marchio Twitter

La reazione di X Corporation non si è fatta attendere. Alla fine dell’anno scorso l’azienda di Musk ha fatto causa a Operation Bluebird, chiedendo a un giudice federale del Delaware un’ingiunzione preliminare per bloccare sul nascere la rinascita del marchio Twitter. Durante un’udienza dell’aprile 2026, però, il giudice distrettuale Colm Connolly ha espresso a voce un orientamento provvisorio che ha ribaltato le aspettative: secondo il magistrato X sembrerebbe aver rinunciato ai diritti di proprietà intellettuale sulla parola “tweet” e sul logo dell’uccellino, e forse anche sulla parola Twitter stessa. L’ordinanza scritta non è ancora arrivata.

Per Coates quelle parole sono state sufficienti come semaforo verde. «È nostra opinione che X abbia abbandonato i diritti sui marchi Twitter e tweet», ha dichiarato. Nonostante questo, la nuova società si muove con cautela e tiene a marcare le distanze. Sul sito compare in bella evidenza una precisazione: Operation Bluebird ha raccolto il nome che X Corp ha lasciato per strada e lo sta ricostruendo sulla fiducia, direttamente nel browser. E subito dopo, una riga netta: non siamo X, non siamo affiliati a X Corp. Né X Corporation, né Musk, né Andrew Mayo, uno degli avvocati della società, hanno risposto alle richieste di commento.

Come funziona twitter.now e cosa fa il fact checking di Vera

Per ora twitter.now è un cantiere aperto con qualche centinaio di utenti. L’aspetto e le sensazioni d’uso ricordano molto da vicino il Twitter di una volta e i tanti cloni che ne sono derivati, con risposte e retweet al loro posto. La novità vera sta altrove, in uno strumento di fact checking automatico che gira su ogni singolo tweet: si chiama Vera, abbreviazione di veracity engine for real time analysis, e si appoggia a Gemini per l’analisi in tempo reale.

Coates ha passato gli ultimi giorni a metterla alla prova pubblicando messaggi palesemente falsi, tipo l’affermazione che George Washington sarebbe stato il secondo presidente degli Stati Uniti. «Il nostro primo obiettivo è capire se possiamo davvero riportare in vita una piazza pubblica più sicura e meno dannosa», ha detto. E poi la formula che riassume la filosofia del progetto: libertà di parola sì, libertà di portata no. L’idea è lasciare che le persone dicano quello che vogliono senza costruire una piattaforma il cui bilancio dipenda dai contenuti virali più tossici o inaccurati.

Chi segue il caso da vicino invita comunque alla prudenza. Josh Gerben, avvocato specializzato in marchi con studio a Washington, ritiene che quella di Operation Bluebird sia una teoria giuridica praticabile, ma niente affatto una causa già vinta. «C’è una certa dose di sfacciataggine in questa mossa, e si troveranno di fronte la miglior battaglia che X sappia combattere», ha commentato. «Una cosa era depositare la domanda di marchio, ora che hanno lanciato ci sarà un’altra risposta da parte di X Corporation. Hanno alzato la posta sul serio. È un’escalation davvero interessante. Meglio mettere un altro giro di popcorn nel microonde».