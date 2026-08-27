Google Fogli, con Gemini i dati diventano dashboard interattive

Chi passa le giornate a fissare righe e colonne su Google Fogli ha di che rallegrarsi, perché Mountain View ha appena presentato una funzione che trasforma i fogli di calcolo in vere e proprie dashboard interattive grazie a Gemini. Si chiama Sheets canvas ed è pensata per chi si ritrova davanti a tabelle chilometriche senza riuscire a capirci granché. Al momento parla solo inglese ed è riservata agli abbonati, sia privati sia aziende, ma l’idea di fondo è chiara: basta descrivere a parole quello che serve e il foglio di calcolo cambia faccia.

Il punto di partenza, dice Google, è banale e allo stesso tempo fastidioso. I fogli di calcolo restano uno strumento potentissimo per organizzare e leggere i dati, però quando le righe diventano centinaia anche l’utente più smaliziato inizia a perdere il filo. Da qui l’intuizione di appoggiare sopra i numeri un livello visivo che li renda finalmente comprensibili.

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Come funziona Sheets canvas dentro Google Fogli

La meccanica è più semplice di quanto sembri. Sheets canvas è un livello dinamico con funzionalità di lettura e scrittura che viene sovrapposto direttamente ai dati del foglio di calcolo. In pratica i numeri restano dove sono, ma sopra compare una specie di mini app interattiva personalizzata, costruita su misura in base a quello che si chiede.

E il modo per chiederlo è quanto di più immediato ci sia. Serve un prompt, cioè un comando scritto in linguaggio naturale, niente formule complicate e nemmeno una riga di codice. Si descrive a parole il risultato desiderato e Gemini si occupa del resto, generando una rappresentazione visiva facile da leggere e soprattutto da usare. L’utente può poi organizzare, modificare e navigare i dati scegliendo il layout che preferisce, cambiando l’aspetto finché non trova quello che funziona meglio per il tipo di informazioni che sta gestendo.

Un dettaglio che vale la pena sottolineare riguarda la sincronizzazione. Le modifiche apportate al foglio di calcolo si riflettono automaticamente sul livello interattivo e viceversa, quindi non esistono due versioni scollegate degli stessi dati. Tutto resta allineato, senza doppioni e senza aggiornamenti manuali da fare a mano ogni volta.

Collaborazione, esempi pratici e chi può usarla

Trattandosi di una funzione integrata direttamente in Google Fogli, il lavoro di squadra non va da nessuna parte. Restano attive tutte le funzionalità di collaborazione a cui gli utenti sono abituati, quindi più persone possono intervenire sullo stesso documento e sulla stessa dashboard senza scambiarsi file avanti e indietro via email.

Per far capire di cosa si tratta concretamente, Google ha pubblicato alcuni esempi. Tra questi ce n’è uno particolarmente azzeccato per rendere l’idea, ovvero una dashboard costruita per tracciare le prestazioni dei giocatori al fantacalcio. Un caso d’uso leggero, certo, ma che mostra bene la differenza tra una tabella di numeri grezzi e una schermata dove le informazioni saltano all’occhio subito.

Sul fronte della disponibilità le cose sono abbastanza definite. Sheets canvas arriva in inglese per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Le aziende, dal canto loro, possono accedere alla funzionalità tramite i piani Business ed Enterprise, questi ultimi nelle varianti Standard e Plus. Chi usa un account gratuito o si aspetta l’italiano dal primo giorno dovrà attendere, visto che per ora la lingua supportata è una sola.

L’annuncio, datato 14 agosto 2026, si inserisce nel percorso con cui l’azienda continua a spingere Gemini dentro gli strumenti della suite di produttività, spostando l’asticella da semplice assistente che suggerisce formule a qualcosa che riscrive il modo in cui i dati vengono presentati. La promessa è quella di eliminare la barriera tecnica: non serve sapere come si costruisce un grafico complesso o come si imposta una tabella pivot, serve solo spiegare cosa si vuole vedere.