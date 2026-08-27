Threads lancia le trascrizioni automatiche dei podcast

Su Threads stanno arrivando le trascrizioni automatiche dei podcast, una novità che il social di Meta ha iniziato a testare per trasformare le parole pronunciate in un testo scritto che compare direttamente sullo schermo. L’annuncio è arrivato dalla piattaforma stessa, con un post firmato da Connor Hayes, il responsabile dell’app, che ha spiegato come funzionerà lo strumento: il sistema riconosce i podcast caricati e piazza la trascrizione proprio sopra l’audio, così da poter seguire l’episodio anche senza ascoltare la voce. Il ragionamento dietro questa scelta è duplice. Da una parte c’è l’accessibilità, perché i podcast sono per definizione un formato solo audio e chi ha problemi di udito resta tagliato fuori. Dall’altra c’è l’idea, molto più commerciale, di dare ai creatori di contenuti nuovi appigli per far circolare i loro episodi dentro una piattaforma nata per il testo breve. Le due cose, in fondo, camminano insieme.

Cosa cambia per chi pubblica podcast

“Stiamo testando alcuni nuovi strumenti che danno ai podcasters più modi per condividere i loro episodi e far parlare le persone su Threads”, si legge nel post di presentazione. La frase chiave è quella finale, far parlare le persone. Perché un audio, dentro un feed, è un contenuto che chiede tempo e attenzione, mentre una trascrizione visibile permette di capire in tre secondi se vale la pena fermarsi oppure scorrere oltre. L’attenzione di Threads verso i formati vocali non nasce adesso. Già lo scorso autunno l’applicazione aveva cominciato a mettere a disposizione dei creatori alcune opzioni specifiche pensate per spingere i contenuti basati su voce e immagini. Il quadro, insomma, si stava componendo da tempo. Nel frattempo la piattaforma è cresciuta parecchio: a giugno ha toccato quota 500 milioni di utenti attivi mensili, numeri che rendono qualsiasi funzione nuova immediatamente rilevante per chi produce contenuti.

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La corsa dei social al formato audio

Il punto interessante è che i podcast potrebbero tornare a occupare una posizione centrale nelle strategie di parecchi social network, ognuno con la propria interpretazione. X ha puntato soprattutto sull’audio in diretta con gli Spaces, una formula più conversazionale e meno strutturata. YouTube ha fatto l’operazione opposta e ha inglobato i podcast trasformandoli di fatto in contenuti video, sfruttando l’infrastruttura che già aveva.

Poi c’è Substack, che ha scelto una strada ancora diversa e per certi versi più vicina a quella di Meta. L’integrazione avviene attraverso un sistema nativo progettato per unire la riproduzione audio alla fruizione testuale. L’autore carica il file direttamente sulla piattaforma, oppure registra l’episodio usando gli strumenti già integrati nel pannello di controllo. Una volta completato il caricamento, il sistema elabora il file e ricorre a un motore basato sull’intelligenza artificiale per generare in automatico la trascrizione del parlato.

Un formato ibrido tra ascolto e lettura

Quello che emerge da questi movimenti è la fine dell’idea del podcast come contenuto puramente sonoro. La trascrizione automatica lo rende cercabile, citabile, condivisibile per frammenti. Chi ascolta può scegliere il proprio modo di consumarlo, magari leggendo in metropolitana senza auricolari, magari ascoltando mentre cammina. E chi lo produce ottiene in cambio una visibilità che il solo file audio non garantiva.

Per Threads la mossa ha una sua logica anche sul piano competitivo. La piattaforma è nata come alternativa diretta a X e ha costruito la propria identità sulla conversazione scritta. Aggiungere i podcast senza snaturare quell’impianto significava trovare un modo per farli convivere con il testo, e la trascrizione sovrapposta all’audio è esattamente questo compromesso. La funzione, per ora, resta in fase di sperimentazione. Hayes ha parlato di test in corso su alcuni nuovi strumenti, senza indicare tempi precisi per una diffusione su larga scala né dettagli tecnici sul motore utilizzato per la trascrizione.