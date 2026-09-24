Apple Podcasts porta i video esclusivi dietro abbonamento

Su Apple Podcasts sta per arrivare una novità che i creator aspettavano da parecchio: la possibilità di mettere i contenuti video dietro l’abbonamento. Apple lo ha comunicato in questi giorni, spiegando che chi produce podcast potrà offrire ai propri iscritti episodi video esclusivi, versioni senza pubblicità, accesso anticipato e materiale bonus. Tutto attraverso lo stesso sistema che finora gestiva soltanto l’audio premium.

Il meccanismo, nella sostanza, non cambia. Cambia il formato. Chi già vende abbonamenti ai propri programmi si troverà semplicemente con una possibilità in più da mettere sul piatto, senza dover costruire flussi di lavoro paralleli o appoggiarsi a piattaforme diverse per la parte video.

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Come funzionano gli abbonamenti su Apple Podcasts

Le Apple Podcasts Subscriptions esistono dal 2021. L’idea di partenza era semplice: dare ai creator uno strumento per monetizzare direttamente, chiedendo agli ascoltatori una quota mensile in cambio di vantaggi concreti. Ascolto senza interruzioni pubblicitarie, episodi extra, uscite in anticipo rispetto al pubblico generale, contenuti riservati.

Da allora il sistema si è allargato parecchio, ed è oggi disponibile in oltre 170 tra Paesi e regioni. Un’infrastruttura di pagamento già rodata, insomma, che ora si limita ad accogliere un tipo di file diverso.

Il punto interessante è il contesto. Il mercato dei podcast si è spostato con decisione verso il video, e Apple ha passato gli ultimi mesi a rincorrere quella tendenza. All’inizio di quest’anno era arrivata una nuova esperienza di riproduzione basata su HLS, pensata per far passare l’utente dalla visione all’ascolto senza attriti. Si può guardare a schermo intero, scaricare gli episodi per vederli offline, tornare al solo audio quando serve. Piccole cose che, messe insieme, rendono l’app meno claudicante rispetto alla concorrenza.

Cosa è cambiato con iOS 27

Con iOS 27 e gli altri aggiornamenti software collegati, il supporto ai video dentro l’app è cresciuto ancora. Sono arrivate le trascrizioni da seguire mentre si ascolta, i capitoli per saltare da un segmento all’altro, i link ai contenuti citati e la riproduzione su Mac e Apple TV. Dettagli tecnici che raccontano una direzione precisa: Apple vuole che il podcast video sia guardabile ovunque, non solo sullo schermo del telefono.

L’apertura degli abbonamenti al video è il passo logico successivo. Nel comunicato l’azienda parla di tre vantaggi principali. Il primo riguarda il business: i creator hanno costruito attività dirette verso gli ascoltatori attorno all’audio premium, e il video apre nuove strade per allargarle. Il secondo è la distribuzione, con audio e video gestiti insieme senza dover mantenere offerte separate. Il terzo tocca l’esperienza d’uso, con il pubblico che può trovare e guardare i contenuti a pagamento su tutti i dispositivi Apple e anche sul web.

Sul quando, per ora, poche certezze. Apple ha fatto sapere di essere al lavoro con i provider di hosting per rendere l’integrazione il più fluida possibile, e ha rimandato ai prossimi mesi la comunicazione dei dettagli operativi. Nessuna data precisa, nessun elenco di partner.

Vale la pena notare quanto questo passaggio sposti gli equilibri per chi produce contenuti. Finora, chi voleva vendere video esclusivi doveva quasi sempre appoggiarsi a servizi terzi, con tutto quello che comporta in termini di gestione degli iscritti, pagamenti e assistenza. Avere il video dentro Apple Podcasts, con la fatturazione già integrata nell’ecosistema, semplifica una parte non banale del lavoro quotidiano.

Per gli abbonati, invece, il cambiamento sarà probabilmente impercettibile sul piano pratico. Stessa app, stesso abbonamento, stesso pulsante. Solo che ogni tanto, al posto della forma d’onda, comparirà un’immagine in movimento.

Fonte: TecnoAndroid