MacBook Pro con touchscreen: Apple prepara tre novità a ottobre

Dopo un settembre intenso, Apple si prepara a un ottobre altrettanto pieno con tre prodotti che il pubblico aspetta da parecchio tempo: un MacBook Pro completamente ridisegnato e con touchscreen, una nuova Apple TV 4K e il famoso display smart per la casa che tutti chiamano HomePad. Tre lanci diversi tra loro, accomunati da attese che in certi casi si misurano in anni.

Il primo nome della lista è anche quello che rompe un tabù storico. Il Mac è rimasto per anni l’ultimo baluardo contro gli schermi tattili, una scelta difesa a lungo dall’azienda, e adesso quella posizione sta per cambiare. Il nuovo MacBook Pro, che secondo le indiscrezioni potrebbe anche chiamarsi MacBook Ultra, arriverebbe proprio a ottobre con un design industriale inedito, il primo vero cambio di linguaggio estetico dopo cinque anni.

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Un MacBook Pro che cambia pelle dopo cinque anni

Oltre al supporto al touch, la lista delle novità comprende un display OLED, la Dynamic Island importata dalla famiglia iPhone e la possibilità di un modem cellulare C2 tra le opzioni di configurazione. Messe insieme, sono modifiche che riscrivono l’identità della gamma professionale più che aggiornarla. Il portatile non riceveva un restyling da tempo, ma il ritardo più evidente riguarda proprio il tocco sullo schermo, diventato standard altrove mentre Cupertino restava ferma sulla sua idea di computer da tastiera e trackpad. Come il touch andrà a integrarsi nell’esperienza quotidiana di macOS resta il punto più interessante di tutto il pacchetto.

Il secondo protagonista è un prodotto che vive nel dimenticatoio da un po’ troppo tempo. Apple TV 4K di terza generazione risale al 2022 e mai prima d’ora il set top box della mela aveva attraversato un digiuno così lungo. Le voci parlano di un modello in arrivo sempre a ottobre, con un chip A19 oppure A19 Pro sotto la scocca e il supporto alla nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale.

Apple TV 4K e la questione prezzo

C’è però un dettaglio che pesa sulle aspettative. Durante l’estate Apple ha ritoccato verso l’alto i listini di buona parte del catalogo, e Apple TV non è stata risparmiata. Il risultato è che un apparecchio vecchio di quattro anni oggi viene venduto a circa 170 euro, molto di più dei 110 euro circa del debutto. La speranza di chi aspetta il nuovo modello è che il prezzo non salga ulteriormente, perché il divario tra hardware datato e cifra richiesta comincia a farsi notare.

Il terzo prodotto è quello con la gestazione più lunga di tutti. Un HomePod con schermo è materia di rumor quasi da quando esiste lo speaker originale, ma le indiscrezioni si sono fatte concrete nel 2024, quando Mark Gurman ha pubblicato un resoconto dettagliato su quello che il pubblico ha battezzato HomePad.

HomePad, la casa torna al centro

Si tratta di un display smart con altoparlante integrato, pensato per guidare il ritorno di Apple nel settore dei prodotti per la casa. Girerà su un sistema operativo nuovo, che riprende pezzi di iOS, tvOS e watchOS, e includerà una modalità simile a StandBy. Siri con intelligenza artificiale dovrebbe essere il cuore dell’esperienza, affiancata da una fotocamera, da widget personalizzabili e dalle app di sistema come Foto, Note, Musica, Calendario e altre ancora.

Tre dispositivi, quindi, che insieme coprono scrivania, salotto e cucina. E che arrivano dopo attese lunghe per motivi diversi: la resistenza al touch sul Mac, il silenzio prolungato su Apple TV, i rinvii accumulati dal progetto legato alla casa. Il calendario di ottobre, stando alle voci raccolte finora, dovrebbe sistemare tutti e tre i conti in sospeso.

Fonte: TecnoAndroid