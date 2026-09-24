Shazam si aggiorna su iPhone: nuova icona e sticker iMessage

Piccolo ritocco di facciata per Shazam, che su iPhone si presenta con una nuova icona e, soprattutto, con un set di sticker per iMessage pronti da usare nelle conversazioni. L’aggiornamento è firmato Apple e non stravolge nulla dell’esperienza d’uso, ma è uno di quei ritocchi che si notano subito appena si apre la schermata home. L’icona, in sostanza, appare un filo più fredda nei toni, quasi “ghiacciata”, con una variazione di colore leggera che va colta a occhio attento più che a colpo d’occhio.

Il grosso della novità, però, sta altrove. Perché gli adesivi digitali non restano confinati dentro l’app, ma diventano disponibili un po’ ovunque sul sistema, dalle chat alle videochiamate. Una funzione piccola, certo, eppure in linea con il modo in cui Apple ha progressivamente trasformato Messaggi in una piattaforma dove la comunicazione passa tanto dalle immagini quanto dal testo.

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Come si usano i nuovi sticker di Shazam nell’app Messaggi

La procedura è lineare e non richiede alcuna configurazione particolare. All’interno di una conversazione nell’app Messaggi su iPhone basta toccare il segno più, scegliere la voce Sticker, selezionare l’icona di Shazam e poi toccare l’adesivo che si vuole inviare. Nulla di più. Non serve aprire l’app principale, non serve attivare estensioni nascoste nelle impostazioni: una volta installato l’aggiornamento, il pacchetto compare automaticamente tra le opzioni disponibili.

C’è di più, e qui la cosa si fa interessante per chi usa molto le funzioni di comunicazione di Apple. Gli sticker di Shazam possono essere inviati anche durante le videochiamate FaceTime, comparendo quindi in tempo reale sullo schermo, e più in generale in tutte le app in cui è disponibile la tastiera emoji. Questo significa che la portata reale della novità va ben oltre le singole chat private, perché coinvolge potenzialmente qualsiasi applicazione di terze parti che richiami quella tastiera.

Un aggiornamento leggero, ma coerente con la strategia Apple

L’operazione rientra nella categoria degli interventi di manutenzione creativa, quelli che non aggiungono funzioni tecniche ma curano il rapporto tra l’utente e l’app. Da quando Apple ha integrato Shazam nel proprio ecosistema, il servizio di riconoscimento musicale ha seguito le linee guida estetiche del resto della piattaforma, e questo restyling dell’icona va letto in quella direzione. Una tonalità più fredda, un aggiornamento visivo discreto, niente di rivoluzionario.

Gli sticker, dal canto loro, seguono una tendenza ormai consolidata dentro iMessage, dove i pacchetti di adesivi rappresentano uno dei modi più immediati per dare personalità alle conversazioni. Le app che offrono contenuti di questo tipo guadagnano visibilità ogni volta che qualcuno li condivide, e per un servizio come Shazam significa apparire dentro le chat degli utenti anche quando nessuno sta cercando attivamente il titolo di una canzone.

Per chi aggiorna le applicazioni in automatico, il pacchetto è già arrivato senza bisogno di fare nulla. Chi invece preferisce controllare manualmente può passare dall’App Store e verificare la presenza dell’aggiornamento nella sezione dedicata. Una volta installato, la nuova icona sostituisce quella precedente sulla schermata home dell’iPhone e gli adesivi diventano subito accessibili dal pannello Sticker. Nessun cambiamento, invece, sul fronte delle funzioni principali dell’app, che continua a lavorare esattamente come prima. L’aggiornamento riguarda l’aspetto grafico e il pacchetto di adesivi, senza toccare il resto dell’esperienza d’uso.

Fonte: TecnoAndroid