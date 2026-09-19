watchOS 27: due funzioni salute solo su Series 12 e Ultra 4

Con l’arrivo di watchOS 27 su tutti gli Apple Watch compatibili, cioè dai modelli 2023 in avanti, si è aperta una piccola frattura tra chi ha appena comprato l’orologio nuovo e chi invece tiene al polso un modello di qualche anno fa. L’aggiornamento porta parecchie novità, questo è fuori discussione, ma due funzioni legate alla salute restano appannaggio esclusivo di Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4, presentati appena una settimana prima del rilascio del software.

Le funzioni in questione sono Preparazione e la doppia interpretazione del parametro HRV, la variabilità della frequenza cardiaca. Tutto il resto, dall’integrazione di Apple Intelligence in poi, arriva regolarmente anche su Apple Watch Series 9 e successivi, sempre che lo smartwatch sia abbinato a un iPhone compatibile con l’intelligenza artificiale di Cupertino.

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Cosa fanno Preparazione e il nuovo HRV

Partendo dall’HRV, la variabilità della frequenza cardiaca viene ora letta in due modi distinti. C’è l’HRV di recupero, pensata per intercettare i segnali quotidiani legati a stress e recupero, e c’è l’HRV generale, che offre un quadro più ampio sullo stato di salute, compreso quello cardiovascolare. Due letture dello stesso dato, con finalità diverse.

Preparazione, invece, funziona come una sorta di bollettino energetico giornaliero. Il sistema incrocia attività recente, carico di allenamento, parametri vitali e qualità del sonno, poi restituisce un punteggio di prontezza da 1 a 10 che indica quanta energia dovrebbe essere disponibile nell’arco della giornata. Al numero si affianca un consiglio secco: “Recupera”, “Rallenta”, “Tutto pronto” oppure “Puoi farcela!”. Nessun giro di parole, l’idea è dare un’indicazione immediata su come impostare le ore successive.

Sono due delle novità per la salute annunciate durante l’evento L’alba di nuove sorprese, e sono anche quelle che stanno facendo più rumore, proprio perché non arriveranno sui modelli precedenti ancora supportati. Da ricordare, tra l’altro, che nel passaggio da watchOS 26 a watchOS 27 cinque modelli hanno perso il supporto.

Il nodo è l’hardware, il nuovo Health Sensing System

La spiegazione ufficiale è di natura tecnica e ruota attorno al nuovo Health Sensing System, presente soltanto sui modelli 2026. Si tratta di sensori ottici ed elettrici riprogettati, con LED verdi più grandi ed efficienti, capaci di misurare la frequenza cardiaca ogni cinque secondi durante tutta la giornata. L’HRV, dal canto suo, può essere rilevata ogni cinque minuti, cioè 24 volte più spesso rispetto a quanto accadeva finora.

Su questo fronte c’è poco da discutere: senza il sensore adatto, la misurazione non si fa e basta. Il punto più scivoloso riguarda Preparazione. Apple si è appoggiata all’argomento del flusso di dati più denso, che permetterebbe un punteggio di prontezza molto più aderente alla situazione reale. Resta però il dubbio sul perché non sia stata immaginata una versione semplificata della metrica per gli Apple Watch delle generazioni precedenti, che comunque monitorano i parametri dell’app Parametri vitali e che watchOS 27 continuano a riceverlo.

Quanto costa mettersi in pari

Chi vuole assolutamente Preparazione e la doppia lettura dell’HRV deve passare ai modelli appena presentati. I listini partono da 459 euro per Series 12 e da 909 euro per Ultra 4, cifre che non si liquidano con un’alzata di spalle, soprattutto perché al netto di queste due funzioni le differenze con Watch Series 10, Series 11 e Watch Ultra 3 non sono poi così marcate.

L’alternativa, per chi ha un modello più vecchio ma comunque aggiornabile, è aspettare che Apple raccolga i feedback degli utenti e decida in futuro di estendere Preparazione anche agli altri Apple Watch compatibili con watchOS 27. Per ora il confine è tracciato dall’hardware e i due modelli 2026 restano gli unici a offrire il pacchetto completo.

Fonte: TecnoAndroid