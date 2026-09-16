Xiaomi 18 Pro: il display posteriore supporterà anche mini app create dall’AI

Il display posteriore di Xiaomi 18 Pro smetterà di essere una semplice vetrina per sfondi e notifiche, perché l’azienda ha deciso di trasformarlo in una piccola piattaforma programmabile grazie all’intelligenza artificiale. La conferma arriva dopo giorni di curiosità intorno a un teaser ufficiale dedicato alla nuova famiglia 18, in cui lo schermo secondario mostrava una scritta tanto breve quanto enigmatica, “Generating…”. Adesso quel dettaglio ha una spiegazione precisa e riguarda proprio il modo in cui gli utenti potranno usare quella superficie extra sul retro del telefono.

Il nome scelto da Xiaomi è Versatile Back Screen, e già dalla dicitura si capisce la direzione. Il secondo pannello torna anche quest’anno sul modello Pro, ma cambia completamente ruolo. Non più solo un contenitore di widget preimpostati decisi a monte dal produttore, bensì uno spazio dove chiunque può far comparire piccole applicazioni costruite su misura. Il tutto passando da un semplice prompt scritto, senza toccare una riga di codice.

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Come funzionano le mini app generate dall’AI

Il meccanismo, almeno sulla carta, è disarmante nella sua semplicità. Si spiega a parole cosa serve, l’intelligenza artificiale interpreta la richiesta, genera il codice, lo compila e lo porta direttamente sullo schermo posteriore. Nessuna conoscenza di programmazione richiesta, nemmeno quella di base legata alla programmazione a oggetti. Chi ha in mente un’idea la descrive, e il sistema si occupa del resto.

Xiaomi ha fatto qualche esempio concreto per rendere l’idea meno astratta. Un timer per la cottura delle uova, tanto per cominciare. Poi un promemoria che ricorda di bere acqua nell’arco della giornata, un timer Pomodoro per chi lavora a blocchi di concentrazione, uno strumento pensato per memorizzare vocaboli inglesi e una scheda con suggerimenti di ricette. Roba minuta, certo, ma che racconta bene la filosofia dietro l’operazione.

Il punto è che queste applicazioni devono restare leggere e immediate. Lo spazio a disposizione è quello che è, e la logica non è replicare l’esperienza dello schermo principale in miniatura. Servono strumenti dedicati ad attività specifiche, che si aprono, fanno una cosa sola e la fanno bene. Un approccio che ha senso considerando le dimensioni e la natura del display secondario.

Perché questa scelta cambia le carte in tavola

Gli schermi posteriori sugli smartphone non sono una novità assoluta, e negli anni sono stati usati soprattutto come specchietti per i selfie con la fotocamera principale, oppure come pannelli per notifiche rapide e orologi. Utili, ma raramente indispensabili. La mossa di Xiaomi prova a rovesciare la prospettiva, rendendo quella porzione di vetro personalizzabile in base alle abitudini di chi lo usa.

Chi passa le giornate in cucina si costruirà i suoi timer. Chi studia una lingua avrà il ripasso dei vocaboli sempre a portata di sguardo, senza dover sbloccare il telefono. Chi lavora con metodi di gestione del tempo potrà tenere il conteggio delle sessioni davanti agli occhi mentre il display principale resta poggiato sulla scrivania. È una logica di micro utilità continua, più che di grandi funzioni.

Resta il fatto che la qualità dell’esperienza dipenderà molto da quanto bene l’AI riuscirà a tradurre richieste scritte in codice funzionante. Un conto è generare un timer, un altro è gestire richieste più articolate o interfacce meno ovvie. Su questo Xiaomi non ha fornito dettagli ulteriori, limitandosi a presentare il concetto e gli esempi pratici.

Quel “Generating…” apparso nel teaser, comunque, adesso si legge in modo diverso. Non era un messaggio di sistema qualunque, ma il modo scelto dall’azienda per anticipare la funzione senza svelarla, lasciando che fossero le indiscrezioni e le speculazioni a lavorare per qualche giorno. Una trovata di comunicazione che ha funzionato, visto quanto se ne è parlato prima ancora che Xiaomi 18 Pro venisse presentato ufficialmente.