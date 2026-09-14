ColorOS 17: la lista degli smartphone Oppo aggiornabili

ColorOS 17 è ormai alle porte e, come sempre accade quando Oppo prepara il salto di versione, la domanda che rimbalza tra gli utenti riguarda una cosa sola: quali smartphone riceveranno l’aggiornamento. La nuova interfaccia, costruita su Android 17, dovrebbe essere presentata il 17 settembre, con un rollout che partirà dalla Cina per poi allargarsi al resto del mondo nelle settimane successive. Nel frattempo circola già una lista, non ufficiale ma piuttosto credibile, dei dispositivi coinvolti.

Sul fronte estetico il lavoro fatto da Oppo sembra corposo. L’interfaccia diventa più moderna e traslucida, con nuovi effetti “vetro” che tornano un po’ ovunque, dal Centro di Controllo alla barra di navigazione, entrambi ridisegnati. I temi Flux diventano più dinamici, arrivano animazioni inedite per la ricarica e per i contenuti multimediali, e compare anche una torcia regolabile in intensità, soluzione che ricorda da vicino quella vista su iOS. Sotto la superficie, invece, il discorso si sposta su gestione della RAM e controllo delle temperature, due capitoli su cui l’azienda promette miglioramenti concreti.

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Intelligenza artificiale e fluidità al centro di ColorOS 17

Come prevedibile, buona parte dell’attenzione va all’intelligenza artificiale, con un occhio di riguardo per l’editing fotografico. È il terreno su cui tutti i produttori stanno spingendo da mesi e Oppo non fa eccezione. L’obiettivo dichiarato di ColorOS 17 resta comunque quello di sempre, ossia un sistema più scorrevole, più personalizzabile e complessivamente più efficiente, senza appesantire i dispositivi meno recenti.

L’elenco dei modelli aggiornabili non è stato ancora confermato da Oppo, va detto subito. Quello che segue nasce dall’incrocio delle politiche di aggiornamento dichiarate per ciascun prodotto, quindi resta una ricostruzione ragionata più che una comunicazione ufficiale. Detto questo, difficilmente ci saranno sorprese clamorose, visto che le famiglie coinvolte sono le solite: Find N, Find X, Reno, F, K e i tablet Pad.

Tutti gli smartphone Oppo che dovrebbero ricevere l’aggiornamento

Ecco la lista presunta, divisa per serie.

Serie Oppo Find N : Find N6, Find N5, Find N3 e N3 Flip, Find N2 e N2 Flip.

: Find N6, Find N5, Find N3 e N3 Flip, Find N2 e N2 Flip. Serie Oppo Find X : Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, Find X8, X8 Pro, X8 Ultra, Find X7 e X7 Ultra, Find X6 e X6 Pro.

: Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, Find X8, X8 Pro, X8 Ultra, Find X7 e X7 Ultra, Find X6 e X6 Pro. Serie Oppo Reno : Reno 16, 16 Pro, 16c, 16 F e 16 FS, Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F e 15 FS, Reno 14, 14 Pro e 14 F, Reno 13, 13 Pro, 13 F e 13 F 4G, Reno 12 e 12 Pro, Reno 11 e 11 Pro.

: Reno 16, 16 Pro, 16c, 16 F e 16 FS, Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F e 15 FS, Reno 14, 14 Pro e 14 F, Reno 13, 13 Pro, 13 F e 13 F 4G, Reno 12 e 12 Pro, Reno 11 e 11 Pro. Serie Oppo F: F33 e F33 Pro, F31, F31 Pro e F31 Pro+, F29 e F29 Pro.

Serie Oppo K: K15, K15 Pro e K15 Pro+, K14, K14 Turbo, K14 Turbo Pro e K14x, K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro e K13x.

Serie Oppo Pad: Pad 6, Pad 5 e 5 Pro, Pad 3, Pad Mini e Pad SE.

Chi possiede un dispositivo della serie A, invece, farà bene a non farsi troppe illusioni. Quei modelli non compaiono nell’elenco per un motivo abbastanza semplice, ovvero la mancanza, nella stragrande maggioranza dei casi, di politiche di aggiornamento ufficiali dichiarate al momento dell’acquisto. Una situazione nota, che continua a segnare la differenza tra la fascia d’ingresso e il resto del catalogo di Oppo.

Il calendario preciso del rilascio, con le date reali di distribuzione mercato per mercato, arriverà solo dopo la presentazione del 17 settembre. Fino ad allora la lista resta un’indicazione utile ma non definitiva, e qualche modello potrebbe ancora entrare o uscire dal gruppo dei fortunati.