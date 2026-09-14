Stellar Blade su Nintendo Switch 2: data e costumi Bayonetta

Stellar Blade ha finalmente una data di uscita su Nintendo Switch 2, e il modo in cui è stata comunicata dice molto su quanto peso abbia acquisito il gioco di Shift Up nel panorama attuale. L’annuncio è arrivato con un trailer inedito durante il Nintendo Direct andato in onda nelle ore scorse, in mezzo a un pacchetto di novità dedicate alla console. Il titolo sbarcherà sulla piattaforma il 5 novembre, quindi fra meno di due mesi. Un dettaglio che farà piacere a chi tiene ancora al supporto fisico riguarda la distribuzione. La versione per Nintendo Switch 2 arriverà anche in formato retail e sarà interamente contenuta su cartuccia, senza ricorrere alla famigerata scheda con chiave di gioco. Tradotto, chi compra la copia in scatola porta a casa il gioco completo dentro la cartuccia, nella maniera più classica possibile.

Stellar Blade Complete Edition porta tutto sulla console Nintendo

L’edizione scelta per l’approdo su Switch 2 è la Complete Edition, quindi non una semplice conversione del pacchetto base uscito all’epoca. Dentro ci sono i contenuti originali e tutto quello che è arrivato dopo il lancio attraverso DLC ed espansioni, comprese le aggiunte legate alla storia e al gameplay, oltre a una quantità piuttosto generosa di costumi alternativi per Eve. E qui si entra nella parte più curiosa della faccenda. Le skin alternative includono quelle già note, come le collaborazioni dedicate a Nier: Automata e a Goddess of Victory: Nikke, ma il pacchetto aggiunge anche qualche elemento inedito che non era mai stato distribuito prima. Non si tratta di materiale esclusivo per la console Nintendo, perché queste novità verranno applicate anche alle versioni PC e PS5 nel momento in cui uscirà l’edizione per Switch 2. Un allineamento che evita di lasciare indietro chi gioca sulle altre piattaforme.

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I costumi ispirati a Bayonetta e il futuro della serie

I costumi inediti sono ispirati a Bayonetta, e la scelta ha una sua logica interna difficile da contestare. Il crossover suona particolare sulla carta, però basta guardare i due giochi per capire quanto abbiano in comune, a partire dall’impostazione action e soprattutto dalla presenza di una protagonista costruita con una certa attenzione al fascino e alla teatralità. Un incontro tra la creatura di Shift Up e uno dei volti più riconoscibili dell’immaginario Nintendo, insomma, che diventa quasi un biglietto da visita per l’arrivo del gioco sulla nuova console. Il gameplay della versione Switch 2 era già stato mostrato in azione con un video alla Gamescom 2026, quindi chi voleva farsi un’idea del livello tecnico raggiunto sulla console ha avuto modo di dare un’occhiata prima dell’annuncio della data. Ora che il 5 novembre è fissato, il quadro si completa.

Sul fronte del futuro della serie, Shift Up non è rimasta ferma. Il team ha già annunciato il nuovo capitolo, intitolato Stellar Blade: Blood Rain, segno che il progetto nato come esclusiva PlayStation e poi allargato a PC ha ormai preso la strada di un franchise a tutti gli effetti. L’arrivo su Nintendo Switch 2 rappresenta il terzo tassello di questa espansione, e il fatto che si tratti della versione più completa disponibile finora rende l’operazione interessante anche per chi ha già visto scorrere i titoli di coda su un’altra piattaforma. Per chi invece non ha mai messo mano al gioco, la finestra di novembre offre l’occasione di partire direttamente dal pacchetto definitivo, cartuccia compresa.