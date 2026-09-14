Android Auto, come sbloccare le opzioni sviluppatore nascoste

Chi usa Android Auto tutti i giorni prima o poi ci sbatte contro: la piattaforma di infotainment di Google funziona bene, ma il catalogo di applicazioni compatibili resta piuttosto stretto. Da qui nasce l’interesse per le opzioni sviluppatore, quel menù nascosto che permette di allargare il perimetro e far girare anche app che, ufficialmente, sulla piattaforma non dovrebbero comparire affatto.

È un tema ricorrente, e non da oggi. Sbloccare le funzioni per sviluppatori significa aggirare alcune delle limitazioni imposte da Google e aprire la porta ad applicazioni di terze parti mai approvate per l’ambiente dell’auto. Non è una scorciatoia per tutti, va detto subito. Si tratta di un percorso pensato per utenti che sanno cosa stanno facendo, quelli che hanno già dimestichezza con il funzionamento del sistema operativo e che non si spaventano davanti a un menù pieno di voci criptiche.

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Cosa si sblocca davvero con le opzioni sviluppatore

Le possibilità che si aprono riguardano soprattutto tre ambiti. Il primo è il mirroring dello schermo, cioè la replica di quello che accade sul telefono direttamente sul display dell’abitacolo. Il secondo è la riproduzione di contenuti che normalmente il sistema tiene fuori dall’esperienza standard. Il terzo è tutto quel sottobosco di funzioni accessorie che i produttori e Google hanno preferito non includere, per ragioni di sicurezza o semplicemente perché non rientrano nella logica di un’interfaccia pensata per essere usata con lo sguardo sulla strada.

Il metodo per arrivarci passa dal sideloading, ovvero l’installazione di pacchetti applicativi che non provengono dai canali ufficiali. E qui arriva la parte che conviene non sottovalutare: il sideloading non è privo di rischi. Un’app scaricata da una fonte qualsiasi può nascondere problemi di stabilità, comportamenti imprevedibili o, nel peggiore dei casi, questioni di sicurezza. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che il dispositivo viene usato mentre si guida, il livello di attenzione richiesto sale parecchio. Le app non ufficiali vanno maneggiate con criterio, soprattutto quando il veicolo è in movimento.

Come si attivano le funzioni per sviluppatori

La procedura parte dallo smartphone, non dall’auto. Bisogna aprire il menù Impostazioni, cercare la sezione Informazioni sul telefono e individuare la voce Numero build oppure Versione Android, a seconda di come è organizzata l’interfaccia. Ed è proprio questo il punto che genera più confusione: la posizione di quella voce cambia da produttore a produttore. Su alcuni dispositivi si trova subito, su altri è annidata in un sottomenù che richiede qualche passaggio in più. Non esiste un percorso identico per tutti, va cercato con un minimo di pazienza.

Una volta individuato il Numero build, il meccanismo è quello che molti conoscono già dalle personalizzazioni Android più classiche. Da lì in avanti si accede a un pannello di controllo decisamente più profondo rispetto a quello che il sistema mostra di default, ed è quello il punto di partenza per intervenire sul comportamento di Android Auto e sulle applicazioni che il sistema accetta di caricare.

Resta il fatto che ogni modifica di questo tipo esce dai binari previsti dal produttore. Non è un’operazione supportata ufficialmente e comporta una responsabilità che ricade interamente su chi la esegue. Chi decide di procedere farebbe bene a valutare con attenzione quali applicazioni installare e in quali condizioni utilizzarle, perché il contesto dell’auto non perdona distrazioni.

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