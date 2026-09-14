El Niño, l’ONU lancia l’allarme: “Non abbiamo tempo da perdere”

Le Nazioni Unite hanno lanciato un avvertimento netto sul fatto che il mondo debba prepararsi, perché El Niño sta assumendo proporzioni fuori scala e viaggia verso numeri da record. Il messaggio, riassunto in una frase che pesa più di qualsiasi grafico, è secco: «Non abbiamo tempo da perdere». Non è il linguaggio prudente e ovattato a cui la diplomazia internazionale abitua di solito, ed è proprio questo che colpisce.

Chi segue da vicino il tema sa che quando arriva un allarme di questo tipo non si parla di un singolo evento meteorologico, ma di una fase che può ridisegnare il clima di intere regioni per mesi. Il termine usato per descriverlo, supersized, dice già molto: non un episodio ordinario, ma qualcosa che rischia di superare i riferimenti storici a disposizione.

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Un avvertimento che chiede preparazione, non attesa

Il punto centrale del messaggio delle Nazioni Unite non è tanto la previsione in sé, quanto ciò che ne consegue sul piano pratico. Prepararsi significa organizzarsi prima, non rincorrere gli effetti dopo. E l’urgenza espressa in quella frase, «non abbiamo tempo da perdere», va letta esattamente così: come un invito a muoversi mentre c’è ancora margine per farlo.

È una differenza che conta parecchio. Un conto è sapere che qualcosa sta arrivando, un altro è avere sistemi pronti a reggerne l’urto. L’allarme dell’ONU si muove su questo secondo terreno, quello della preparazione concreta, e non su quello della semplice comunicazione scientifica. La scelta delle parole, del resto, raramente è casuale quando si parla di organismi internazionali.

Il riferimento ai record che rischiano di essere polverizzati aggiunge un ulteriore livello di lettura. Superare i primati significa entrare in un territorio dove i modelli e le esperienze passate offrono meno appigli del solito. Chi deve pianificare interventi, risorse, misure di protezione, si trova a lavorare con un margine di incertezza più ampio rispetto alle situazioni già viste in precedenza.

Perché il tono del messaggio è così diretto

Colpisce, in questa comunicazione, l’assenza di attenuazioni. Nessuna formula di cortesia, nessun condizionale prudente a smorzare l’impatto. Il fenomeno El Niño viene descritto come qualcosa che ha già cambiato scala, e la richiesta rivolta al mondo è quella di attrezzarsi di conseguenza.

Questo tipo di linguaggio ha una funzione precisa. Serve a scuotere, certo, ma serve soprattutto a fissare una priorità in un’agenda internazionale sempre affollata. Quando un’organizzazione di quel livello sceglie di parlare senza filtri, di solito significa che la finestra utile per agire viene considerata stretta.

Va detto che il messaggio è rivolto al mondo intero, non a un’area specifica. La formula usata parla infatti di preparazione globale, segno che gli effetti attesi vengono considerati tutt’altro che circoscritti. Un evento climatico di questa portata, quando raggiunge intensità eccezionali, tende a farsi sentire ben oltre i confini della zona in cui nasce.

Resta il fatto che l’avvertimento è stato formulato e messo nero su bianco, con un’espressione che difficilmente lascia spazio a interpretazioni morbide. Il mondo, secondo le Nazioni Unite, deve prepararsi a un El Niño di dimensioni fuori dall’ordinario, potenzialmente capace di battere i primati registrati fino a oggi. E deve farlo adesso, perché il tempo a disposizione, stando alle parole scelte, è già stato in buona parte consumato.