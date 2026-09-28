Nvidia, un chatbot IA per scovare i microscatti nei giochi PC

Un brevetto pubblicato da poco mostra che Nvidia sta lavorando a un chatbot basato sull’intelligenza artificiale capace di rendere più veloce e meno complicata l’ottimizzazione dei giochi PC. L’idea è piuttosto semplice da spiegare. Lo sviluppatore descrive il problema con parole normali, in linguaggio naturale, e il sistema avvia una diagnostica costruita su misura per quella specifica difficoltà.

Chi gioca su PC conosce bene gli effetti di un lavoro di ottimizzazione fatto male. Scatti improvvisi, cali di fluidità, prestazioni altalenanti. Gli strumenti per individuare e correggere questi difetti esistono già e gli sviluppatori li usano da tempo, ma richiedono competenze specialistiche non sempre alla portata di tutti. C’è poi la questione del tempo, una risorsa che nei team di sviluppo scarseggia quasi sempre, soprattutto quando la data di uscita di un titolo si avvicina e ogni giorno diventa prezioso.

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Come funzionerebbe il chatbot di Nvidia

Il documento descrive un’interfaccia simile a quella di un chatbot in cui gli sviluppatori possono spiegare il problema che stanno osservando. Il punto forte è proprio la possibilità di farlo con un linguaggio comune, senza formule tecniche o comandi particolari. Questo approccio permetterebbe anche a figure relativamente poco esperte di sfruttare lo strumento senza troppe difficoltà.

Il brevetto riporta anche alcuni esempi di domande che si potrebbero porre al sistema. Una recita più o meno così: “Cosa provoca i microscatti durante i cambi di inquadratura?”. Un’altra chiede invece: “Perché il frame time ha dei picchi quando i riflessi in ray tracing entrano nell’inquadratura?”. Si tratta di quesiti molto concreti, del tipo che capita davvero di affrontare nelle fasi finali di un progetto.

Una volta ricevuta la richiesta, l’intelligenza artificiale scriverebbe un test diagnostico specifico per quel problema, lo eseguirebbe in automatico sulla GPU e restituirebbe i risultati da interpretare. A quel punto toccherebbe allo sviluppatore applicare le correzioni necessarie e ripetere eventuali verifiche ancora da completare. Il ciclo, almeno sulla carta, diventerebbe molto più snello rispetto ai metodi tradizionali.

I dubbi sul codice generato e i legami con G-Assist

Non tutto però appare chiaro. Il brevetto di Nvidia non specifica se il codice diagnostico creato dallo strumento verrà a sua volta controllato o validato in qualche modo, un aspetto che potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno. I risultati di un test valgono quanto il test stesso, e gli sviluppatori dovranno fidarsi della bontà del chatbot prima di affidarsi davvero alle sue analisi.

Va ricordato anche che aziende come Nvidia depositano ogni anno una quantità enorme di brevetti. Non tutti si trasformano in prodotti o funzioni reali, e nulla garantisce che questo progetto arrivi mai sul mercato. Detto ciò, l’idea somiglia parecchio a G-Assist, lo strumento in stile chatbot che offre ai giocatori un’assistenza basata sull’intelligenza artificiale per i PC equipaggiati con schede GeForce RTX.

L’azienda, del resto, cerca da tempo di portare le proprie competenze nell’intelligenza artificiale anche in altri ambiti del gaming. Basti pensare a DLSS 5 e alle sue diverse modalità basate sull’AI, pensate per offrire vari livelli di dettaglio, che i giocatori le desiderino oppure no. Per chi gioca, l’auspicio è che questo brevetto porti a uno strumento capace di aiutare gli sviluppatori a rifinire meglio i propri titoli prima del lancio.

Fonte: TecnoAndroid