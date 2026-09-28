vivo V70 5G in sconto su Amazon con teleobiettivo ZEISS 3x

Trovare un teleobiettivo ottico firmato ZEISS sotto i 700 euro non è affatto semplice, eppure vivo V70 5G lo mette al centro del proprio comparto fotografico e oggi lo fa a un prezzo ancora più basso grazie a una nuova offerta su Amazon. Il produttore cinese ha scelto di giocarsi tutto su questo elemento per attirare content creator e appassionati di fotografia mobile, affiancandolo a un corpo sottile in alluminio aerospaziale e a una batteria pensata per arrivare a sera senza troppi pensieri. Il taglio di prezzo rispetto al recente andamento rende il tutto ancora più interessante, e vale la pena capire nel dettaglio cosa offre questo smartphone.

Vivo V70 5G, fotocamere ZEISS e un profilo ultrasottile

La fotografia è davvero l’anima del dispositivo. Il sensore principale Sony Lytia 700V da 50MP con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica OIS lavora insieme a un vero teleobiettivo periscopico da 50MP, apertura f/2.65 e zoom ottico 3x, che in modalità digitale arriva fino a 10x. A chiudere il quadro c’è un ultragrandangolare da 8MP con campo visivo di 115°, che resta l’unico vero punto debole della dotazione fotografica. Chi produce contenuti può contare sulla registrazione video in 4K a 60fps, con risultati di qualità elevata, mentre Funtouch OS basato su Android 16 integra funzioni di intelligenza artificiale per i sottotitoli automatici e per l’assistenza nella creazione dei contenuti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Anche sul piano costruttivo vivo V70 5G si fa notare. Lo spessore di appena 7,4 mm e il peso contenuto di 187 grammi convivono con la doppia certificazione IP68/IP69, che assicura resistenza sia all’immersione sia agli spruzzi ad alta pressione. Il pannello OLED da 6,59 pollici ha risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz, una combinazione che garantisce fluidità e definizione adatte tanto al gaming quanto alla visione di film e serie.

Prestazioni, memoria e autonomia

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 7360 Turbo 5G realizzato a 4nm. La configurazione proposta in promozione abbina 8GB di RAM LPDDR5 a 256GB di memoria UFS 3.1, uno spazio sufficiente per archiviare migliaia di foto e video senza rallentamenti.

Passando all’energia, il telefono monta una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida FlashCharge a 90W. Non mancano poi il supporto 5G su numerose bande, l’NFC per i pagamenti contactless e lo sblocco tramite sensore di impronte digitali 3D a ultrasuoni, un dettaglio non così scontato in questa fascia.

Lo sconto su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale della versione 8+256GB è di 649€, ma su Amazon vivo V70 5G scende adesso a 461,70€. Parliamo di uno sconto di circa il 29% e di un risparmio che sfiora i 190€. La cifra è in linea con il recente andamento promozionale del modello, che negli ultimi mesi ha oscillato più o meno tra i 460€ e i 540€.

Fonte: TecnoAndroid