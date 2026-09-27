Radar 60GHz, il sensore che vede dove sei nella stanza

hi convive con le luci automatiche conosce bene quella sensazione: si resta immobili sul divano per qualche minuto e la stanza piomba nel buio. È il limite storico dei sensori tradizionali, ed è esattamente il punto in cui il radar 60GHz cambia le carte in tavola, perché non si limita a capire se qualcuno si muove ma ricostruisce dove si trova dentro la stanza, con una precisione che i vecchi rilevatori non hanno mai avuto.

Il problema nasce alla radice. I sensori PIR, cioè quelli a infrarossi passivi, non rilevano la presenza ma il movimento. Funzionano leggendo le variazioni di radiazione infrarossa nell’ambiente tramite elementi piroelettrici, il che significa che restano ciechi davanti a un corpo fermo. Serve uno spostamento fisico consistente, attraverso più segmenti del campo visivo, perché il sensore si accorga di qualcosa. Restare seduti a leggere equivale, per un PIR, a non esserci.

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Dai 24GHz ai 60GHz, cosa cambia davvero

I primi sensori mmWave a 24GHz erano sembrati la svolta, ed erano anche semplici da montare in autonomia. Lunghezze d’onda più lunghe, buona capacità di rilevare presenza generica anche attraverso il cartongesso o piccoli ostacoli. Restava però un compromesso, perché mancava la risoluzione spaziale necessaria per tracciare più zone separate o riconoscere gesti sottili. Sapevano dire che qualcuno c’era, non dove fosse. Le versioni a 60GHz lavorano invece con lunghezze d’onda millimetriche e array di antenne stampate che formano fasci direzionali concentrati. Il risultato è la capacità di leggere gli spostamenti di fase e cogliere i micro Doppler, quelle variazioni minime che permettono di distinguere una persona che cammina da una pianta che oscilla, fino ad arrivare all’espansione del torace durante la respirazione. Il radar trasforma la stanza in una griglia di coordinate, non più in un interruttore binario acceso o spento.

Automazioni che prima erano impossibili

La parte interessante è cosa si riesce a costruirci sopra. La prima funzione è la mappatura multi zona, che permette di creare barriere virtuali. Le unità più avanzate consentono di suddividere un singolo ambiente fino a 30 zone distinte, gestibili tramite app dedicate oppure con Home Assistant. Un esempio concreto: la zona del divano accende una luce da lettura al 20%, la zona della scrivania porta l’illuminazione da lavoro al 100%, la zona della porta attiva il percorso di ingresso. Tutto con un solo dispositivo, senza dover disseminare sensori diversi per ogni angolo.

C’è poi il tracciamento multi target, con la possibilità di seguire fino a cinque persone contemporaneamente all’interno della stessa matrice spaziale, aggiornando le coordinate mentre ci si sposta tra i vari quadranti della stanza. E infine il monitoraggio dei parametri vitali, con misurazione della frequenza respiratoria in atti al minuto e rilevamento dei micro spostamenti, utile per la rilevazione delle cadute o per il monitoraggio del sonno. Il tutto senza dover piazzare telecamere in camera da letto.

Le rogne di installazione, perché ci sono

Non è tutto liscio. Un sensore così sensibile può generare falsi positivi con una facilità sorprendente. Un ventilatore da scrivania che oscilla, una tenda mossa dall’aria, un animale domestico che attraversa la stanza: basta poco per far credere al sistema che ci sia qualcuno. Se i filtri di sensibilità non vengono tarati bene, i primi giorni possono essere frustranti, e una fase di regolazione sul campo è praticamente inevitabile. Poi c’è la questione del posizionamento. A differenza delle lampadine PIR omnidirezionali, gli array a 60GHz hanno diagrammi di irradiazione specifici. Altezza di montaggio, angolo di inclinazione e zone di esclusione diventano parametri critici, perché i riflessi del radar su pavimenti in gres o su vetrate possono falsare la mappa delle coordinate e rendere inutilizzabile tutta la configurazione costruita con pazienza. Per decenni la domotica è rimasta imbrigliata dentro interruttori di movimento sostanzialmente binari. Passare a un radar millimetrico significa ribaltare quella logica, trasformando un ambiente in uno spazio consapevole che reagisce alla presenza umana con precisione chirurgica. Chi ancora si affida a vecchi rilevatori PIR nelle stanze più vissute trova nel radar 60GHz un aggiornamento concreto, a patto di dedicare un po’ di tempo alla mappatura delle zone attive.

Fonte: TecnoAndroid