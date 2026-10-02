Very Mobile proroga le offerte: mese gratis solo in negozio

Very Mobile ha scelto di prorogare ancora una volta tutto il suo portafoglio standard, sia online sia nei negozi, ma con una novità che pesa per chi stava valutando il passaggio. Sul sito, infatti, l’offerta Very 5,99 MNP ha perso il primo mese gratis, che invece resta disponibile nei punti vendita fisici.

Fino a poco tempo fa tutte le proposte standard dell’operatore semivirtuale erano attivabili fino al 1° ottobre 2026 su entrambi i canali. Con la nuova proroga le scadenze si separano. Online il catalogo resta valido fino all’8 ottobre 2026, mentre nei negozi si arriva fino al 5 novembre 2026, salvo ulteriori estensioni o modifiche.

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Non è la prima volta che il primo rinnovo in omaggio sparisce da Very 5,99 MNP in occasione di una proroga. Era già successo in passato e qualche giorno dopo il bonus era ricomparso, quindi non si può escludere che accada di nuovo. Rispetto alle volte precedenti c’è però una differenza. Allora l’offerta con il mese regalato rimaneva attivabile nelle pagine “Passa a Very”, “Passa a Very da Iliad” e “Passa a Very da PosteMobile”, raggiungibili dai link in fondo alla home page del sito. Stavolta anche lì il rinnovo gratuito non compare più. In alcune pagine dedicate restano comunque disponibili diverse offerte underground, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese.

Le offerte per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali

Per i nuovi clienti che portano il numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali (esclusi Kena, ho. Mobile e Spusu) il listino parte da 4,99 euro. Tutte le soluzioni includono minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali, mentre cambiano i giga e la velocità di navigazione.

Very 4,99 Voce offre 20 Giga in 5G limitati a 30 Mbps in download e upload, con 7,50 Giga in Roaming UE per tutto il 2026. Very 5,99 MNP sale a 150 Giga sempre a 30 Mbps, con 9 Giga in Roaming UE e mese gratis ormai riservato ai negozi. Da Very 6,99 MNP in su si passa al 5G Full Speed, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, con 200 Giga e 10,50 Giga in Europa. Seguono Very 7,99 MNP con 300 Giga (12 in Roaming UE), Very 8,99 MNP con 350 Giga (13,40 all’estero) e Very 9,99 MNP con 440 Giga (14,90 in Roaming UE).

Tra gli operatori di provenienza ammessi figurano anche 1Mobile, CMLink, Digi Mobil, Lyca Mobile, Optima, Tiscali e WithU, solo per citarne alcuni. Esclusivamente con Very 8,99 MNP e Very 9,99 MNP è possibile arrivare anche da Fastweb e Sky Mobile powered by Fastweb. Very 6,99 MNP mantiene invece il mese in omaggio sia online sia nei negozi. In pratica viene erogata una ricarica pari a una mensilità, spendibile solo per il primo rinnovo, così il secondo mese diventa gratuito anche se il primo va comunque pagato in anticipo. Nei negozi, per ottenere il bonus con Very 6,99 MNP e Very 5,99 MNP, bisogna attivare contestualmente la ricarica automatica, condizione che online non è richiesta.

Nuovi numeri, portabilità dai grandi operatori e soluzioni solo dati

Chi sceglie una nuova numerazione ritrova gli stessi tagli. Very 5,99 propone 150 Giga a 30 Mbps, mentre Very 6,99, Very 7,99, Very 8,99 e Very 9,99 offrono rispettivamente 200, 300, 350 e 440 Giga in 5G Full Speed. I limiti in Roaming UE ricalcano quelli delle versioni MNP e vanno da 9 a 14,90 Giga al mese per tutto il 2026.

Per chi porta il numero da TIM, Vodafone e WindTre, oltre che da ho. Mobile, Kena e Spusu, restano attivabili Very 11,99 con 200 Giga, Very 12,99 con 300 Giga e Very 13,99 con 440 Giga, sempre con minuti illimitati, 200 SMS e 5G Full Speed. In Roaming UE le soglie mensili sono di 17,90, 19,40 e 20,90 Giga.

Sulle nuove linee sono ancora disponibili anche le offerte solo dati Very 500 Giga, Very 1000 Giga, Very 1000 Giga XL e Very Giga Unlimited, insieme alla gamma Very Things pensata per i dispositivi IoT. Very Things 1,99 XL include 2 Giga mensili in 5G Full Speed, utilizzabili anche in Roaming UE, a 1,99 euro al mese con ricarica automatica, mentre Very Things 1,99 offre 1 Giga allo stesso prezzo con addebito sul credito residuo.

Fonte: TecnoAndroid