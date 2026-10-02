PS Plus ottobre 2026: arrivano F1 25 e Hunt: Showdown 1896

Sony Interactive Entertainment ha reso ufficiali i giochi PS Plus di ottobre 2026 e stavolta la parola d’ordine sembra essere varietà. Nella selezione mensile di PlayStation Plus arrivano F1 25, Hunt: Showdown 1896 ed Earth Defense Force: World Brothers 2, tre titoli che hanno davvero poco in comune tra loro. Si va dalle corse in monoposto all’estrazione competitiva fino all’azione cooperativa con il caratteristico stile voxel, un mix pensato per accontentare gusti piuttosto diversi.

Gli abbonati potranno aggiungere i tre giochi alla propria raccolta da martedì 6 ottobre a lunedì 2 novembre 2026. La conferma è arrivata direttamente da Sony e ha chiuso l’attesa legata all’annuncio previsto proprio per questa settimana. Chi segue con regolarità il servizio sa bene che la finestra per il riscatto è limitata, quindi vale la pena segnarsi le date.

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F1 25 e Hunt: Showdown 1896 guidano la selezione

Il nome più importante del mese è senza dubbio F1 25 per PS5, il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025. Il titolo permette di lanciarsi nella carriera in singolo oppure nella modalità My Team 2.0, dove il giocatore prende in mano le redini della propria scuderia e la gestisce in prima persona. Non manca la componente online con F1 World, che propone anche una modalità multiplayer in cui un gruppo di amici fa squadra e gareggia contro piloti controllati dall’intelligenza artificiale.

Cambio radicale di atmosfera con Hunt: Showdown 1896, anche questo disponibile su PS5. Si tratta dell’extraction shooter firmato Crytek, costruito attorno a scontri ad altissima tensione. Gli scenari sono corrotti e brulicano di creature ostili, mentre l’obiettivo resta sempre lo stesso: rintracciare i boss, incassare le taglie e raggiungere il punto di estrazione prima degli altri cacciatori. Le partite si possono affrontare in solitaria oppure insieme a un massimo di due compagni, formando così una piccola squadra da tre.

Earth Defense Force: World Brothers 2 e le altre novità del mese

A chiudere il trio dei giochi PS Plus c’è Earth Defense Force: World Brothers 2, l’unico della lista disponibile sia su PS5 sia su PS4. La Terra cubica è di nuovo sotto attacco e il compito del giocatore è salvare i combattenti dispersi, scegliendo poi quattro personaggi tra quelli recuperati per comporre una formazione adatta al proprio modo di giocare.

Il roster mette insieme soldati provenienti dai capitoli principali e dagli spin off della serie Earth Defense Force, affiancati da nemici storici ridisegnati in chiave voxel. Sul fronte del multiplayer il gioco supporta la cooperativa online fino a quattro partecipanti e lo schermo condiviso locale per due giocatori, una possibilità garantita su entrambe le console.

Sony ha anche ricordato che i giochi mensili di settembre restano riscattabili fino a lunedì 5 ottobre. Parliamo di Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life e Chained Echoes, che chi non lo ha ancora fatto può aggiungere alla libreria nei prossimi giorni.

Durante ottobre gli abbonati a PlayStation Plus troveranno inoltre alcune iniziative extra, tra cui avatar dedicati a Spider-Man: Brand New Day tramite Sony Pictures Core e pacchetti HorrorFest per diversi giochi. Come sempre la composizione della selezione può cambiare in base alla regione, per cui è consigliabile controllare la disponibilità sul PlayStation Store al momento dell’uscita.

Fonte: TecnoAndroid