Wardogs vola a 3 milioni di copie, ma gli sviluppatori frenano

Tre milioni di copie vendute in poco più di due settimane. È il traguardo raggiunto da Wardogs, che dal debutto in Accesso Anticipato ha accumulato numeri capaci di sorprendere perfino chi lo ha sviluppato. Lo studio ha voluto celebrare il risultato con un messaggio rivolto ai giocatori, fatto di ringraziamenti sinceri ma anche di una buona dose di realismo, perché l’entusiasmo di queste prime settimane potrebbe non durare all’infinito.

Il tono scelto dagli sviluppatori è piuttosto lontano dai soliti comunicati trionfali. “Non possiamo ringraziarvi abbastanza per il supporto che avete dimostrato nei confronti di Wardogs e del nostro team”, ha dichiarato lo studio, aggiungendo subito dopo una precisazione tutt’altro che scontata. “Sappiamo che questo entusiasmo non durerà per sempre, ma questo non rende il risultato meno gratificante”. Una frase che dice molto sull’approccio del gruppo, soddisfatto dei 3 milioni di copie ma consapevole che i picchi di un lancio così fortunato tendono prima o poi ad assestarsi.

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La candidatura ai Golden Joystick Awards 2026 e il ruolo della community

Il successo commerciale non è l’unica notizia di queste settimane. Il titolo è infatti entrato in corsa ai Golden Joystick Awards 2026 nella categoria Best Early Access Game, riservata proprio alle produzioni ancora in fase di sviluppo aperto al pubblico. In questo caso a decidere i vincitori sono i voti della community, ed è per questo che il team ha invitato apertamente i giocatori a partecipare alle votazioni e a sostenere il progetto anche su questo fronte.

Accanto alla candidatura c’è poi un altro aspetto a cui gli sviluppatori tengono parecchio, cioè il coinvolgimento dei fan nell’iniziativa Wardogs 100k. Lo studio ha condiviso una selezione dei video pubblicati dagli utenti con l’hashtag dedicato, mettendo in vetrina le clip più riuscite. Secondo il team questi contenuti rappresentano uno degli obiettivi alla base dell’intero progetto, ovvero dare alle persone la possibilità di divertirsi con gli amici e di creare situazioni da raccontare e condividere. In altre parole, le partite che diventano filmati e i filmati che girano online non sono un effetto collaterale ma parte integrante dell’idea da cui è nato il gioco.

Un percorso ancora lungo tra feedback e Stagione 2

Nonostante i numeri delle prime settimane, gli autori non sembrano intenzionati a sedersi sugli allori. Il team ha ribadito che la strada dell’Accesso Anticipato è ancora lunga e che le segnalazioni dei giocatori vengono seguite con attenzione. “Sì, vogliamo prenderci questi brevi momenti per festeggiare, ma sappiamo bene quanto voi che l’Accesso Anticipato sia una strada lunga e vediamo tutti i vostri feedback”, ha spiegato lo studio, lasciando intendere che il lavoro di rifinitura è tutt’altro che concluso.

Del resto è proprio questa la natura di una produzione in accesso anticipato. Chi acquista il gioco in questa fase entra in un cantiere aperto, dove le opinioni della community contribuiscono a orientare le scelte future. Per Wardogs il riscontro ottenuto finora rappresenta quindi una base solida, ma anche una responsabilità nei confronti di un pubblico che si è rivelato molto più ampio del previsto. Lo sguardo degli sviluppatori è già rivolto ai prossimi contenuti. I lavori sono attualmente in corso sulla Stagione 2, che rappresenterà il prossimo passo importante per il titolo, e sugli aggiornamenti che la seguiranno nel corso dello sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid