Very Mobile: il winback da 250 Giga a 4,99€ arriva su WhatsApp

Very Mobile ha cambiato canale per riportare a casa gli ex clienti, e la novità sta tutta in un messaggio che arriva su WhatsApp anziché via SMS. L’offerta proposta è la stessa già vista nei mesi scorsi, ossia Very 4,99 250 Giga Winback a 4,99 euro al mese, ma il modo in cui viene recapitata è inedito per l’operatore, che fino a poco tempo fa non aveva alcun presidio commerciale o di assistenza sulla nota app di messaggistica.

Il meccanismo, di per sé, resta quello classico delle campagne di riconquista. Chi in passato ha avuto una SIM Very e ha lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali può ricevere un codice coupon con cui attivare un’offerta riservata, ovviamente in portabilità. La differenza è che nelle ultime ore diversi ex clienti hanno trovato il messaggio direttamente in chat, inviato da un account WhatsApp Business ufficiale collegato al numero +393289081624, creato soltanto a Luglio 2026.

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Come si presenta il messaggio winback su WhatsApp

Il primo contatto è volutamente breve e un po’ civettuolo: “Aspetta un attimo, potrebbe convenirti! Sei a un tap da un’offerta imperdibile che potrai attivare con il codice coupon **. Vuoi scoprirla?”. Da lì partono due pulsanti, “Sì, grazie” e “No, grazie”. Chi accetta riceve il dettaglio dell’offerta, ovvero 250 Giga con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese per sempre, rientrando in Very entro il 26 settembre 2026, con attivazione e SIM gratuite. Il rimando è alla pagina verymobile.it/promo-499e oppure ai negozi fisici.

C’è una piccola inversione rispetto alle campagne via SMS. Su WhatsApp il coupon arriva prima, nel messaggio iniziale, mentre i dettagli e il link compaiono solo dopo la risposta affermativa. Nei classici SMS winback, invece, tutto viaggia insieme nello stesso testo, e infatti in queste ore altri ex clienti stanno ricevendo proprio la versione tradizionale, con il codice già incluso e le medesime condizioni.

Chi non gradisce questo tipo di contatto può fermarlo in due modi, con il tasto “Interrompi” all’inizio della conversazione oppure togliendo la spunta alla voce “Offerte e comunicazioni” nel profilo dell’account WhatsApp di Very Mobile.

Cosa comprende Very 4,99 250 Giga Winback

Sul piano dei contenuti l’offerta è lineare. Ogni mese ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga di traffico dati con 5G Full Speed, quindi fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Tutto a 4,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi per l’abilitazione alla massima velocità, cosa non banale considerando che di norma le offerte Very sotto i 6,99 euro al mese viaggiano con il 5G limitato a 30 Mbps.

L’attivazione è possibile solo con portabilità del numero da un qualsiasi operatore nazionale, e serve il coupon ricevuto via WhatsApp o SMS, utilizzabile in negozio oppure online tramite il link dedicato. Nel caso dell’acquisto online il codice va inserito dopo aver scelto tra SIM fisica ed eSIM. Il coupon, tra l’altro, può essere sfruttato anche su un numero diverso da quello che ha ricevuto il messaggio, purché non sia già una linea Very.

Per l’identificazione online, oltre alla videoidentificazione, restano disponibili SPID e credenziali CIE, entrambe più rapide. Il pagamento avviene su credito residuo e, se il rinnovo non va a buon fine, l’offerta viene sospesa fino alla ricarica successiva. Chi vuole evitare sorprese può attivare gratuitamente la Ricarica Automatica, che addebita l’importo dodici ore prima del rinnovo mensile.

Fonte: TecnoAndroid