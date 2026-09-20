Porsche Cayenne Electric: portiere elettriche e ricarica wireless

Porsche Cayenne Electric si aggiorna con una serie di dotazioni che sembrano pensate per chi considera faticoso anche chiudere una portiera o infilare un cavo nella presa di ricarica. Per il nuovo anno modello arrivano infatti le portiere elettriche ad apertura e chiusura automatica, la ricarica wireless domestica e un sistema di massaggio sui sedili anteriori decisamente più articolato di prima. In più, la tavolozza dei colori si allarga fino a 105 tinte. Tra tutte queste novità, però, è la portiera del guidatore che si chiude da sola quella destinata a far discutere di più.

Il meccanismo è opzionale e funziona grazie a servomotori che aprono e chiudono i battenti dopo una breve trazione sulla maniglia. Il comando può arrivare da più direzioni: pulsanti nell’abitacolo, sistema di infotainment, maniglie esterne oppure la Digital Key di Porsche. Ma il punto interessante è che spesso non serve premere nulla, perché Cayenne Electric è in grado di chiudere la portiera lato guida quando viene allacciata la cintura di sicurezza oppure quando si agisce sul pedale del freno. L’effetto finale, in fase di avvio, ricorda più un jet privato che un SUV da famiglia.

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Sensori, sicurezza e la ricarica senza cavo

Dietro l’effetto scenografico c’è una parte tecnica che conta parecchio. Alcuni sensori monitorano l’area circostante e bloccano il movimento delle portiere se rilevano una persona o un ostacolo. Il sistema lavora anche in combinazione con la tecnologia di avviso all’uscita del veicolo, così da evitare che un battente si apra proprio mentre sta arrivando un’auto o una bici. Porsche assicura che il meccanismo funziona anche in pendenza, e resta sempre disponibile l’azionamento manuale tradizionale, per chi preferisce fare da sé.

L’altra novità toglie di mezzo il cavo. Porsche Wireless Charging si basa su una piastra a terra resistente alle intemperie, installabile sia in garage sia all’aperto. Una volta posizionata correttamente la vettura, la ricarica parte in automatico con una potenza fino a 11 kW, e la casa dichiara un’efficienza di trasferimento energetico di circa 90 percento. Numeri che, per un sistema a induzione, non sono affatto scontati.

Anche qui la sicurezza gioca un ruolo centrale. Sensori di movimento e rilevamento di corpi estranei possono interrompere la ricarica se una persona o un animale si avvicina, oppure se un oggetto metallico finisce sulla piastra e inizia a scaldarsi. Il sistema è già ordinabile in Germania e in alcuni mercati europei, con un’espansione prevista per fasi. Sulla disponibilità e sui prezzi per il mercato statunitense, invece, non ci sono ancora dettagli.

Sedili che vibrano a tempo di musica e 105 colori

Capitolo comfort, e qui la fantasia degli ingegneri di Stoccarda si è spinta piuttosto lontano. I sedili anteriori possono ora essere equipaggiati con 16 cuscini ad aria e sei attuatori sonori ciascuno. I programmi di massaggio disponibili sono cinque, mentre gli attuatori generano vibrazioni sincronizzate con la musica per quello che Porsche definisce un’esperienza audio “4D”. Ci sono poi tre modalità wellness aggiuntive che mescolano massaggio, vibrazione e paesaggi sonori selezionati, una sorta di seduta rilassante mentre si è fermi in colonna.

Chiude il pacchetto il programma Paint to Sample, che aggiunge 92 tonalità alle 13 tinte di serie previste per la vettura, portando il totale a 105 possibilità. Una scelta praticamente infinita, che di fatto trasforma la configurazione in un esercizio di gusto personale.

Su quanto costeranno tutte queste raffinatezze Porsche non si è ancora sbilanciata. Considerando però la natura della lista optional del marchio, aspettarsi cifre contenute sarebbe piuttosto ottimistico. Il SUV elettrico di Stoccarda, insomma, punta a distinguersi non solo per prestazioni e autonomia, ma anche per quel genere di dettagli che si notano nei primi tre secondi a bordo. Le portiere motorizzate restano l’elemento più immediato da percepire, la ricarica a induzione quello che cambia davvero le abitudini quotidiane di chi ricarica in casa ogni sera.

Fonte: TecnoAndroid