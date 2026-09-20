California multa gli influencer: 4.600 euro per post politico

Chi pubblica contenuti politici a pagamento senza dirlo apertamente, in California, rischia adesso una sanzione economica concreta. Il governatore Gavin Newsom ha firmato una legge che colpisce gli influencer che non rendono trasparente la natura sponsorizzata dei messaggi di carattere politico diffusi sui social, con multe che possono arrivare fino a EUR 4.363, circa 4.600 euro, per ogni singolo post. Una cifra che, moltiplicata per il numero di pubblicazioni di una campagna anche breve, può diventare rapidamente pesante.

La logica del provvedimento è semplice da capire anche senza addentrarsi nei tecnicismi giuridici. Quando un creator riceve un compenso per parlare bene di un candidato, di uno schieramento o di una posizione politica, chi guarda il video o legge il testo ha diritto di saperlo. Senza quella informazione, un contenuto che appare come un’opinione spontanea diventa a tutti gli effetti pubblicità mascherata. La legge californiana interviene proprio su questo punto, trasformando la mancata comunicazione in un illecito sanzionabile.

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California: multe fino a circa 4.600 euro per ogni post

Il meccanismo previsto è quello della sanzione per singolo contenuto. Non una multa complessiva legata alla campagna, ma un importo che si applica alla pubblicazione, il che cambia parecchio la prospettiva per chi lavora con volumi alti di post, storie e video. Cinquemila dollari, ovvero circa 4.600 euro, rappresentano una soglia pensata per essere dissuasiva, soprattutto per i profili di dimensioni medie che vivono di collaborazioni e che difficilmente possono permettersi di assorbire penalità ripetute.

La California conferma così una linea già seguita in altri ambiti della regolamentazione digitale, quella dello Stato che si muove per primo e detta di fatto uno standard che altri finiscono per osservare con attenzione. Non è un caso che molte delle norme più incisive sul rapporto tra piattaforme, pubblicità e utenti nascano proprio lì, dove ha sede buona parte dell’industria tecnologica americana. Le regole sulla trasparenza pubblicitaria nel campo politico si inseriscono in questo solco.

Cosa cambia per chi fa contenuti politici a pagamento

Per i creator, il messaggio è piuttosto diretto. La divulgazione del rapporto economico non è più una buona pratica consigliata o una raccomandazione lasciata alla sensibilità del singolo, ma un obbligo con conseguenze economiche precise. Chi accetta denaro per veicolare messaggi politici deve dichiararlo in modo chiaro, senza nasconderlo tra le righe finali di una descrizione lunga o in un hashtag poco visibile.

Il tema riguarda anche chi commissiona quei contenuti. Campagne elettorali, comitati e organizzazioni che investono sull’influencer marketing politico si trovano davanti a un quadro in cui la trasparenza diventa parte integrante dell’accordo, non un dettaglio accessorio da gestire dopo. La firma di Newsom arriva in un momento in cui i social rappresentano un canale centrale nella comunicazione politica, spesso più efficace dei formati tradizionali proprio perché percepito come autentico e vicino al pubblico.

Ed è esattamente quella percezione di autenticità il cuore della questione. Un post sponsorizzato che non si dichiara tale sfrutta la fiducia costruita nel tempo tra un creator e la sua community, applicandola a un messaggio che ha invece un committente e un obiettivo preciso. La nuova legge prova a mettere un argine a questa zona grigia, stabilendo che la pubblicità politica sui social deve essere riconoscibile come tale, indipendentemente dal formato o dalla piattaforma su cui viene diffusa. Le multe fino a EUR 4.363 per post, circa 4.600 euro, sono lo strumento scelto per rendere la regola effettiva.

Fonte: TecnoAndroid