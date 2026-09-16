Game Freak: il nuovo gioco mobile segue il meteo reale

Dopo Beast of Reincarnation, Game Freak ha tirato fuori dal cilindro qualcosa di completamente diverso: si chiama Ame no Chi Hare Onna, è un gioco mobile gratuito per iOS e Android e ha una premessa che non si sente tutti i giorni, visto che il meteo reale finirà per condizionare ciò che accade sullo schermo. Il progetto nasce in collaborazione con Chronogate e arriverà in Giappone durante l’inverno, con un nome pesante alla guida.

A occuparsi della direzione creativa c’è infatti Shigeru Ohmori, volto noto a chiunque abbia seguito le vicende della serie Pokémon negli ultimi anni, qui impegnato nel doppio ruolo di game director e producer. Una scelta che dice parecchio sulle ambizioni dell’operazione, perché parliamo di una figura abituata a lavorare su produzioni enormi che si ritrova a gestire un titolo pensato per lo smartphone, con logiche di fruizione quotidiana e ritmi molto diversi da quelli di un’avventura tradizionale.

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Il meteo che cambia le carte in tavola

L’idea di fondo di Ame no Chi Hare Onna è semplice da spiegare e potenzialmente complicata da realizzare bene: le condizioni atmosferiche del mondo reale influenzeranno ogni aspetto dell’esperienza. In pratica, a seconda delle previsioni meteo giapponesi, chi gioca si troverà davanti situazioni differenti giorno dopo giorno. Pioggia, nuvole, sole pieno, ognuno di questi scenari dovrebbe portare con sé conseguenze diverse all’interno del titolo.

Al momento, però, esempi concreti non ne sono stati mostrati. Nessuna dimostrazione pratica di come una giornata uggiosa modifichi le meccaniche rispetto a una limpida, nessun dettaglio sui sistemi che regolano questa connessione tra dati atmosferici e gameplay. Game Freak ha preferito tenere le carte coperte, lasciando sul tavolo solo il concetto di partenza.

Chi sono Hare Onna e Kumorin

L’ambientazione è il Giappone contemporaneo e la protagonista è Hare Onna, una ragazza magica che possiede la capacità di trasformare il meteo in energia positiva, usandola per risollevare l’umore delle persone che incontra lungo il cammino. Non combatte mostri, insomma, ma lavora sul buonumore altrui, il che rappresenta già di per sé una deviazione netta rispetto a quanto siamo abituati ad aspettarci dallo studio.

Ad accompagnarla c’è Kumorin, un messaggero divino che è anche la fonte di quel potere. I due viaggiano insieme attraverso il Paese, portando luce e serenità dove ce n’è bisogno. Il cast tecnico è già stato reso noto: Hare Onna ha la voce di Hiyori Kono ed è stata disegnata da Aki Minamino, mentre Kumorin parla con quella di Yuki Nagano e nasce dalla matita di Kyoko Abe, che lavora internamente a Game Freak.

Quando arriveranno gli altri dettagli

Le informazioni mancanti dovrebbero emergere in due occasioni ravvicinate. La prima è la diretta intitolata “Hare Onna Club Meeting”, fissata per le 12:00 italiane di oggi su YouTube, dove ci si aspetta qualche chiarimento su come funzionerà davvero il legame tra previsioni e meccaniche. La seconda è il Tokyo Game Show, in programma dal 17 al 21 settembre, vetrina naturale per un progetto destinato in prima battuta al pubblico giapponese.

Va detto che l’annuncio arriva in un momento particolare per lo studio. Beast of Reincarnation, l’altro titolo su cui Game Freak ha lavorato di recente, ha incontrato diversi problemi e la software house si è scusata pubblicamente, promettendo maggiore attenzione in futuro. Passare da quel tipo di produzione a un free to play mobile costruito attorno alle nuvole e al sole rappresenta un cambio di direzione piuttosto marcato, almeno sulla carta. Per ora resta fissato l’inverno come finestra di lancio sul mercato giapponese, senza indicazioni su un’eventuale distribuzione al di fuori dei confini nazionali.