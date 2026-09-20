ho. Mobile: 10 euro di ricarica omaggio con Edenred e BenefitHub

Chi lavora in un’azienda che usa le piattaforme di welfare aziendale ha un motivo in più per guardare al listino di ho. Mobile, perché le iniziative Welcome Bonus Edenred e Welcome Bonus BenefitHub mettono in palio un codice promozionale che vale 10 euro di ricarica omaggio. Il meccanismo è semplice e si regge su una condizione precisa, ovvero l’attivazione di una nuova offerta con portabilità del numero. I regolamenti completi sono stati pubblicati solo di recente nella sezione di supporto ho.fficina, sul sito ufficiale dell’operatore, anche se le due promozioni sono in piedi già da diversi mesi.

Le finestre temporali non coincidono. Welcome Bonus Edenred copre il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2026, mentre Welcome Bonus BenefitHub parte più tardi, dal 18 giugno, e arriva anch’essa al 31 dicembre 2026. Salvo proroghe o modifiche, ovviamente, perché su queste iniziative l’operatore si riserva sempre un margine di manovra.

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Come funziona il codice promozionale su Edenred e BenefitHub

Il punto di partenza sono le due piattaforme di welfare aziendale, accessibili soltanto a chi possiede le relative credenziali, quindi ai dipendenti delle aziende che hanno scelto Edenred o BenefitHub per gestire i benefit interni. Da lì si ottiene un codice promozionale univoco, spendibile esclusivamente online, durante l’acquisto della nuova SIM o eSIM ho. Mobile.

Niente negozi fisici per la fase di adesione, insomma. L’intera procedura passa dal sito dell’operatore, dove va inserito il codice nell’apposito campo al momento dell’acquisto della scheda telefonica. Le promozioni si rivolgono ai consumatori residenti o domiciliati in Italia che, nel periodo di validità, richiedono l’attivazione di una nuova SIM o eSIM con contestuale portabilità del numero.

Per chi sceglie la SIM fisica ci sono due strade, la consegna a domicilio oppure la prenotazione con ritiro e pagamento presso una delle edicole o dei negozi abilitati. Con la eSIM, invece, il QR Code per l’attivazione arriva direttamente via e mail.

La ricarica omaggio di 10 euro viene accreditata soltanto se l’attivazione con portabilità va a buon fine. Può capitare che il completamento avvenga anche dopo la chiusura della promozione, visti i tempi tecnici della procedura, e in quel caso il bonus resta comunque valido.

Le condizioni da leggere con attenzione

Ci sono alcuni dettagli che conviene conoscere prima di attivare. Il credito omaggio non prolunga la vita della SIM o eSIM, il che significa che entro un anno dall’ultima ricarica effettuata a pagamento, in assenza di altre ricariche, la linea viene disattivata automaticamente come previsto dal contratto. Una precisazione che pesa soprattutto per chi tiene una seconda scheda a basso utilizzo.

In caso di recesso, poi, il riaccredito riguarda solo il credito telefonico ricaricato a pagamento e non ancora consumato al momento della disattivazione. Le ricariche omaggio erogate con queste promozioni, se non utilizzate, non danno diritto ad alcun rimborso.

Va segnalata anche la questione della cumulabilità. Le due iniziative non si sommano all’operazione a premi ho. Ambassador 2.0, né alla promozione ho. Tanti amici 2.0, né ad altre iniziative che prevedano, in fase di adesione alle offerte dell’operatore, l’ottenimento di una ricarica in regalo. Una sola strada alla volta, quindi.

Fonte: TecnoAndroid